1Mobile: l'Offerta Flash220 XMas sta per scadere, approfittane ora

Negli ultimi tempi, 1Mobile ha guadagnato rapidamente una posizione di rilievo tra gli operatori telefonici virtuali in Italia, distinguendosi per la sua combinazione vincente di servizi di alta qualità e prezzi convenienti. Ciò ha catturato la fiducia di un vasto numero di utenti, contribuendo a rendere il gestore un’opzione attraente per coloro che cercano un nuovo operatore virtuale sul mercato italiano.

Una delle caratteristiche distintive di 1Mobile è la sua partnership strategica con la rete di Vodafone. Questa collaborazione è un elemento chiave che garantisce ai clienti una copertura affidabile e una connettività di alta qualità. Tale sinergia con un gigante delle telecomunicazioni come Vodafone ha contribuito notevolmente al successo di 1Mobile, conferendo ai suoi servizi un valore aggiunto.

Promozioni 1Mobile: “Flash220 XMas Edition” e Altre Offerte

L’offerta natalizia “Flash220 XMas Edition” ha attirato nella cerchia di 1Mobile tantissimi nuovi clienti grazie ai suoi vantaggi grandiosi. La promo è stata creata per celebrare le feste e potreste pensare che sia cessata con l’arrivo della Befana, ma non è così! Avete ancora qualche giorno per approfittarne e attivarla. Questa promozione offre minuti illimitati, ben 90 SMS, tariffe speciali per chiamate internazionali e un generoso pacchetto dati di 220 GB a soli 4,99 euro per il primo mese e 9,99 euro dal secondo in poi.

Il pacchetto natalizio non soddisfa le vostre esigenze? 1Mobile propone altre tariffe sul quale potreste puntare. Ad esempio, il piano “XConnect” è ideale per coloro che utilizzano moderatamente il proprio smartphone, donando 100 minuti, 50 SMS e 1 GB di dati a soli 2,50 euro al mese. Preferireste una promo che dia spazio alle chiamate? L’opzione “World 2XPlus” include chiamate illimitate, 320 minuti internazionali, tariffe vantaggiose per le chiamate globali e 80 GB di dati mensili al costo di soli 9,99 euro. Inoltre, a partire dal terzo mese, saranno aggiunti automaticamente ulteriori 20 GB di dati, rendendo l’offerta ancora più conveniente.

Credete che le proposte siano finite? Non ancora. Il piano “Special 180” propone minuti illimitati per le telefonate, 80 SMS da inviare a chiunque, tariffe speciali per le chiamate internazionali e 180 GB di dati a 8,99 euro al mese. Ultima promozione che vi consigliamo è la “TOP 150” che presenta minuti illimitati, 50 SMS, tariffe speciali per le chiamate internazionali e 150 GB di dati a soli 5 euro per il primo rinnovo e 7,99 dal secondo.