È da poco iniziato il nuovo anno e anche il colosso Microsoft ha deciso di svelare le sue prime offerte e sconti. In particolare, su Xbox Store l’azienda ha reso disponibile la sua nuova promozione con l’Ultima Opportunità. Si tratta di sconti ed offerte come sempre eccezionali e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tantissimi interessanti videogiochi.

Xbox Store, inizia il nuovo anno con la promo l’Ultima Opportunità

Il colosso Microsoft ha da poco reso disponibile su Xbox Store la sua nuova promozione denominata Ultima Opportunità. Come già accennato in apertura, con questa iniziativa dell’azienda gli utenti potranno portarsi a casa tantissimi videogiochi. Si tratta in realtà di un proseguimento delle offerte che l’azienda ha reso disponibili fino ad ora.

Molti dei videogiochi proposti su Xbox Store sono proposti anche con degli sconti che arrivano a sfiorare il 90%. Uno degli sconti più interessanti riguarda il videogioco Assassin’s Creed Mythology Pack. Quest’ultimo ha un prezzo di 189,99 euro, ma ora lo si potrà acquistare ad un prezzo di 37,99 euro. Con un notevole sconto anche il videogioco Batman: Arkham Collection. Ora è possibile acquistarlo ad un prezzo di appena 8,99 euro, mentre solitamente il suo prezzo è di 59,99 euro.

Oltre a questi, su Xbox Store sono poi disponibili all’acquisto altrettanti videogiochi a dei prezzi letteralmente stracciati. Uno di questi è ad esempio il videogioco Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Gli utenti potranno infatti portarselo a casa ad un prezzo irrisorio di soli 3,74 euro. C’è poi il videogioco The Elder Scrolls IV: Oblivion, che è ora acquistabile ad un prezzo di appena 2,99 euro, contro il suo prezzo iniziale di 14,99 euro. Gli sconti comunque non finiscono qui, per scoprirli tutti vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store.