La nuova Xiaomi SU7 rappresenta una significativa svolta nel settore automobilistico, segnando la forte ambizione del colosso tecnologico cinese di sfidare i giganti del settore come Tesla e Porsche. L’annuncio ufficiale delle caratteristiche tecniche è stato fatto durante un evento di risonanza tenutosi in Cina, il quale è stato trasmesso in diretta streaming, permettendo a un pubblico globale di gettare uno sguardo approfondito su questa nuova berlina elettrica.

Arriva la nuova Xiaomi SU7

La potenza di guida della Xiaomi SU7 è un aspetto che attira immediatamente l’attenzione degli appassionati di auto elettriche. Equipaggiata con una configurazione a doppio motore AWD, questa berlina eroga una potenza totale di 673 CV/495 kW, accompagnata da un notevole valore di coppia pari a 838 Nm. Questi dati impressionanti si traducono in una performance eccezionale, con la capacità di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi, mettendo in ombra la concorrenza diretta come la Porsche Taycan Turbo che richiede 2,93 secondi per la stessa impresa. Ancora più sorprendente è il tempo per raggiungere i 200 km/h, con soli 10,67 secondi.

La frenata è stata implementata in modo impeccabile. La Xiaomi SU7 può fermarsi da 100 a 0 km/h in soli 33,3 metri. Questa eccezionale capacità di frenata è resa possibile grazie a dischi e pinze Brembo, sottolineando l’attenzione ai dettagli nella progettazione di questa vettura elettrica. La velocità massima di 265 km/h pone la Xiaomi SU7 al vertice della sua categoria, superando sia la Tesla Model S che la Porsche Taycan Turbo. Questo indica la volontà di Xiaomi di competere non solo in termini di tecnologia e autonomia, ma anche in prestazioni puramente dinamiche.

Maggiori dettagli sull’auto Xiaomi

Passando al cuore energetico della vettura, la batteria da 101 kWh prodotta in collaborazione con CATL è un componente fondamentale per garantire prestazioni elevate e un’ampia autonomia. L’architettura a 800 V è una scelta strategica che contribuisce a una potenza di ricarica eccezionale. Con questa configurazione, la Xiaomi SU7 può recuperare ben 390 km in soli 10 minuti di connessione, superando nuovamente la concorrenza.

La sicurezza è una priorità assoluta per Xiaomi, come dimostrato dalle 5 stelle ottenute nei test di sicurezza presso il C-NCAP, l’E-NCAP e il C-IASI. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno del produttore nel garantire un elevato standard di sicurezza per i conducenti e i passeggeri della Xiaomi SU7.

Nonostante il rilascio di queste informazioni, restano ancora molte incognite, in particolare riguardo alla disponibilità europea e al prezzo. La Xiaomi SU7 promette di ridefinire gli standard del settore e di porsi come una seria contendente nei confronti dei marchi automobilistici consolidati.