Una vera e propria genialata per auto viene venduta oggi su Amazon ad un prezzo decisamente scontato rispetto al valore originario, ricordando comunque che il consumatore si ritrova a poter applicare manualmente un coupon del valore del 50% direttamente in pagina, per acquistare un adattatore per Auto, che porterà Android auto su tutte le vetture.

Prodotto direttamente da Awesafe, questi è tecnicamente un adattatore wireless/bluetooth, facilissimo da installare, poiché basta collegarlo fisicamente ad una porta USB-A (o USB-C) della vettura, senza dover ricorrere ad installazioni o configurazioni particolari. E’ compatibile con tutti i marchi ed i modelli in commercio, oltre che essere perfettamente in grado di utilizzare il sistema audio presente all’interno della vettura stessa.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Genialata per auto: che sconto su Amazon

L’adattatore per auto viene di base commercializzato ad un prezzo che tocca i 78,99 euro, ma che viene fortemente ribassato mediante l’applicazione di un coupon che gli utenti possono inserire direttamente nella pagina del prodotto stesso; questi corrisponde al 50% del listino originario, così da arrivare a spendere solamente 39 euro.

Compralo su Amazon

Il prodotto in questione serve, in parole povere, per rendere Android Auto finalmente wireless su tutte le vetture che non lo prevedono, così da poter collegare il proprio smartphone, senza doverlo effettivamente connettere fisicamente alla vettura stessa. Verrà creata una connessione bluetooth/wireless, così da permettere il collegamento diretto, ed eventualmente la trasmissione di contenuti, come musica o qualsivoglia altro si voglia trasmettere alla vettura. Il coupon può essere utilizzato da tutti gli utenti, senza differenze o vincoli particolari, ma non sappiamo per quanto tempo resterà attivo.