Esselunga chiude l’anno con una campagna promozionale che ha davvero incantato il pubblico, con una serie di occasioni e di prezzi veramente concorrenziali, al cui culmine troviamo comunque la possibilità di avere tra le mani un prodotto di tecnologia a solo 1€.

Coloro che infatti sceglieranno di aggiungere al proprio carrello uno dei tanti dispositivi inclusi all’interno del volantino, potranno poi decidere di aggiungere 1 euro alla spesa effettiva, per ricevere in cambio un microfono per karaoke, praticamente a titolo gratuito (salvo esaurimento delle scorte nel punto vendita selezionato per l’acquisto).

Esselunga: gli smartphone sono decisamente economici

Solamente oggi gli utenti possono pensare di acquistare alcuni dei migliori prodotti di elettronica in circolazione, tra cui spiccano chiaramente smartphone di fascia alta. Uno di questi è senza dubbio Apple iPhone 15, in vendita nel periodo a soli 998 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire come elevato, che può essere fortemente ridotto nel momento in cui si dovesse decidere di acquistare un iPhone 13, che oggi viene proposto a 698 euro.

Le aspettative, ed i desideri, degli utenti possono venire ridotti andando a spendere meno di 330 euro, e potendo optare per tanti altri modelli ugualmente interessanti. Da notare, ad ogni modo, che l’unico altro accenno alla fascia leggermente più alta lo troviamo in Galaxy A54, che costa 398 euro. I prodotti in promozione sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate qui sotto, elencate nel dettaglio, ricordando che la validità della campagna è fissata solamente fino alla mezzanotte di oggi.