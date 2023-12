Negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno segnalato di essere stati vittima di una particolare truffa telefonica che sembra aver raggiunto ogni limite. È da anni, ormai, che l’attività di alcuni call center pare concentrarsi principalmente su continui tentativi di truffe e sull’intento di convincere le persone ad attivare promozioni e contratti telefonici ingannevoli. Con lo scopo di impadronirsi e svuotare i conti bancari di vittime ignare.

Ebbene, l’ultima trovata dei call center, questa volta, sembra aver superato ogni aspettativa.

In quanto, non ha preso di mira solamente singole persone ma è stata l’intera Unione Nazionale Consumatori ad averne fatto le spese.

Truffa all’UNC: Come avviene

Sono stati centinaia i consumatori che hanno effettuato, di recente, segnalazioni per una particolare truffa. Ognuno di loro, ha dichiarato sempre la stessa versione dei fatti. Ovvero di aver ricevuto una telefonata da un operatore call center che si è presentati come un consulente dell’UNC, al fine di provare a convincere il malcapitato a passare ad un nuovo gestore di telefonia o di gas e luce.

Nello specifico, la suddetta truffa sembra seguire sempre le stesse fasi.

In una prima fase, il truffatore, fingendosi un operatore della compagnia telefonica o energetica dell’utente chiamato, informa quest’ ultimo che le sue tariffe sono in scadenza o che si trova a pagare una tariffa molto più alta rispetto ai suoi reali consumi. Dopo essere riusciti a catturare l’attenzione dell’utente, viene messa in atto la seconda fase della truffa.

Ovvero, un secondo operatore, procede ad effettuare una nuova telefonata spacciandosi per un consulente dell’Unione Nazionale Consumatori. La vittima inconsapevole, viene quindi convinta a passare ad un’altra compagnia telefonica o energetica per poter pagare di meno.

Ovviamente, tutto ciò, non è altro che una strategia ben studiata che ha lo scopo di impossessarsi dei vostri dati personali e di far attivare promozioni tutt’altro che vantaggiose.

Ad ogni modo, in seguito a numerose segnalazioni sempre dello stesso tipo, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha provveduto a presentare un esposto all’Antitrust. Quest’ultima si è subito occupata di aprire un’indagine su quanto sta accadendo.

Per il momento sembra non vi siano novità a riguardo. Ma l’Unione ha dichiarato, più volte, di essere a completa disposizione di tutti gli utenti per fornire indicazioni ed informazioni di qualsiasi tipo per quanto concerne la situazione attuale.