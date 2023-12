Siamo ormai quasi arrivati al debutto ufficiale del nuovo rugged phone di casa Samsung. Ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy XCover 7. Nel corso delle ultime ore, il noto leaker Roland Quandt ha rivelato diverse informazioni interessanti su quest’ultimo, tra cui anche il presunto prezzo di vendita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung sta per presentare il nuovo Samsung Galaxy XCover 7

Il colosso sudcoreano Samsung sta per annunciare il suo nuovo rugged phone. Come già detto in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy XCover 7 e ora abbiamo qualche informazione in più. In particolare, il noto leaker Roland Quandt ha rivelato il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo.

Secondo quanto riportato dal leaker, il nuovo rugged dell’azienda sarà distribuito per il mercato europeo ad un prezzo inferiore ai 400 euro. Un prezzo decisamente interessante per un dispositivo del genere, soprattutto a marchio Samsung. Non solo il prezzo, ma anche la scheda tecnica stupirà notevolmente.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il nuovo rugged di casa Samsung potrà vantare la presenza di un display piuttosto ampio con una diagonale da 6.6 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Sotto alla scocca, sarà invece presente un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 6100+, con diversi tagli di memoria comprendenti almeno fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Lo smartphone corazzato di Samsung avrà inoltre le certificazioni MIL-STD-810H e IP68.

Insomma, sicuramente si tratterà di un dispositivo corazzato davvero interessante. Vedremo se arriverà anche dalle nostre parti.