Il 2023 è stato l’anno per eccellenza dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale. A partire dal lancio di chatGPT, questa tecnologia ha visto una crescita esponenziale così ampia e così in breve tempo. Una crescita che non ha paragoni con nessun altro evento tecnologico del passato.

L’intelligenza artificiale, come è noto, viene applicata per semplificare e velocizzare l’attività dell’uomo in moltissimi settori della sua vita. Infatti, proprio di recente, risulta essere abbastanza rilevante, un’analisi che è stata condotta dall’Ia, in ambito artistico. Tale studio ha riguardato, in modo particolare, il famoso dipinto la “Madonna della rosa“, del noto pittore rinascimentale Raffaello Sanzio.

Ebbene, secondo l’Intelligenza, il dipinto potrebbe non essere stato realizzato effettivamente da Raffaello in persona.

L’Intelligenza Artificiale scopre chi ha dipinto la “Madonna della rosa”

Questo studio condotto con l’intelligenza artificiale, metterebbe davvero in crisi l’intera comunità artistica. In quanto, mettere in dubbio la paternità e, dunque, l’autenticità, di uno dei più bei e famosi dipinti della storia dell’arte mondiale, sicuramente non è una notizia di poco conto.

Questa scoperta conferma i sospetti di alcuni critici e storici dell’arte che avevano già manifestato in passato. Infatti era già stato supposto, da alcuni studiosi, che il dipinto fosse stato realizzato, in parte, all’interno della bottega di Raffaello, con il contributo diretto dei suoi allievi. L’analisi ha rivelato che il volto di San Giuseppe potrebbe essere stato realizzato da Giulio Romano, il discepolo prediletto di Raffaello.

L’algoritmo utilizzato dagli scienziati dell’Università di Bradford per questo studio, è stato addestrato su migliaia di quadri di Raffaello, per imparare appunto a riconoscere lo stile del pittore. Ebbene, questa tecnologia è riuscita a raggiungere un risultato incredibile, con una precisione di oltre il 98%.

In particolare, sembra essere stato dimostrato, che le immagini della Madonna, del Bambino e di San Giovanni Battista sono state dipinte sicuramente da Raffaello. Al contrario, l’ immagine di San Giuseppe è stata realizzata da qualcun altro.

Ovviamente l’Intelligenza artificiale non è in grado di riconoscere l’autore sconosciuto a cui si deve l’immagine di San Giuseppe. Ma si tratta, in ogni caso, di una scoperta importante che ha contribuito a rispondere ad alcune domande del mondo dell’arte e ad averne aperte molte altre.