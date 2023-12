Il volantino Lidl vuole essere una delle migliori soluzioni del periodo, grazie alla sua bellissima possibilità di accedere a prodotti di livello, senza mai doversi minimamente preoccupare di ciò che si trova alle spalle in termini di prezzi di vendita, o categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Il risparmio è assolutamente di casa da Lidl, con la possibilità di accedere ai migliori sconti in tutti i negozi fisici sparsi per il territorio, ciò sta a significare che gli acquisti sono tranquillamente effettuabili da chiunque si voglia recare personalmente in un punto vendita, senza differenze o vincoli regionali di alcun tipo. Ricordatevi che, a differenza di ciò che accade altrove, gli acquisti prevedono una garanzia legale della durata di 3 anni, con una estensione di un anno rispetto al solito.

Lidl: tecnologia gratis in regalo per poco tempo

Nuovi sconti ogni giorno da Lidl, con la nuovissima campagna promozionale con la quale si riesce ad acquistare uno dei migliori prodotti in circolazione: il Monsieur Cuisine Smart di Silvercrest. Questi non è altro che un robot da cucina multifunzione, che può essere considerato molto simile al Bimby TM6 di Vorwerk, pensato più che altro per coloro che necessitano di un aiuto in cucina, grazie ad una lunghissima serie di accessori inclusi in confezione.

Tutti possono acquistarlo oggi da Lidl con un risparmio davvero più unico che raro, infatti ha un prezzo finale di soli 399 euro.