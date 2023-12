Bollo auto e canone, il TRUCCO legale per non pagarli entrambi

Attualmente solo in Italia esiste una tassa come il canone RAI, che effettivamente esisteva anche in Spagna ma che ormai non esiste più da tempo. Per quanto riguarda il bollo auto, è praticamente la stessa cosa: si paga una tassa semplicemente perché si possiede un veicolo e questa cosa agli italiani proprio non va giù. A tal proposito si cerca sempre in ogni modo di capire come fare per evitare di pagare queste due imposte, che sono diventate un vero e proprio fardello.

A quanto pare esistono dei metodi legali per evitare di pagare, ma allo stesso tempo bisogna che persistano determinate condizioni ben precise. Proprio per tale motivazione abbiamo scelto di fare un resoconto su tutto, in modo da rendere agli utenti la possibilità di sollevarsi da alcuni obblighi.

Canone RAI e bollo auto, ecco come evitare di pagare

Ci sono alcuni requisiti da rispettare per non pagare il canone, oltre ad alcune scadenze. Siccome il canone si paga per via del fatto che si detiene una televisione in casa, non avendola si potrà evitare. La stessa cosa vale anche per gli anziani con più di 75 anni di età e con un reddito inferiore agli 8000 € annui.

Sono esenti dal pagamento anche i militari delle forze armate italiane così come militari di cittadinanza straniera che appartengono alla Nato. La stessa cosa vale anche per gli agenti diplomatici e consolari.

Passando al bollo auto, la situazione è totalmente diversa in quanto si tratta di una tassa disciplinata dalle regioni. In questo caso ci sono delle categorie di veicoli esonerate, ovvero quelle dei beneficiari della legge 104, le auto storiche e le auto elettriche.

Per quanto riguarda le auto elettriche, in Lombardia e in Piemonte saranno perennemente esonerati coloro che ne detengono una. Per quanto riguarda le auto ibride invece ci sarà un’esenzione di 5 anni in Piemonte e uno sconto del 50% per 5 anni in Lombardia.