A partire dal 22 dicembre 2023, Top Gun: Maverick è disponibile per la visione su Netflix in Italia. Dopo la trionfante corsa in sala, dove ha mantenuto le prime posizioni dei film più visti dal pubblico mondiale, il blockbuster arriva sulla piattaforma di streaming.

La pellicola nasce come sequel del Top Gun uscito nel 1986 e vede, ancora una volta, Tom Cruise come protagonista. La trama segue le vicende di Pete “Maverick” Mitchell che, per via del suo carattere ribelle, non ha avuto la carriera che si aspettava.

Maverick non può ambire alle cariche più alte della Marina degli Stati Uniti, tuttavia, le sue abilità come pilota sono fuori discussione. Proprio grazie al suo dono, può tornare alla scuola Top Gun nei panni di istruttore per addestrare una nuova generazioni di piloti e completare una missione impossibile.

I fattori che hanno permesso il successo di questo film non sono casuali. Per questo motivo, consigliamo la visione sia da fan di vecchia data che da tutti coloro che vorrebbero conoscere questo universo narrativo. I tempi sono cambiati ma la voglia di azione, avventura, amicizia e acrobazie aeree è rimasta invariata.

Top Gun: Maverick è disponibile su Netflix in Italia, è l’occasione perfetta per recuperare la pellicole diretta da Joseph Kosinski

La formula che ha reso un cult il primo capitolo è stata portata all’ennesima potenza per affascinare e stupire. La critica ha riconosciuto globalmente la pellicola che vede Tom Cruise protagonisti, uno dei pochi casi in cui un sequel riesce ad affascinare più dell’opera originale.

Dietro la macchina da presa troviamo Joseph Kosinski che ha voluto dare il massimo realismo al film. Ecco, quindi, che tutte le riprese a bordo degli aerei da combattimento mostrano vere acrobazie aeree e le smorfie di dolore sui volti degli attori sono dovute alla forza G sviluppata durante tali manovre.