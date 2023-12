L’arrivo delle festività è sicuramente il momento ideale per riflettere sulle spese domestiche e cercare soluzioni più convenienti o ricche di servizi. Se stai considerando un cambio per la tua connessione internet, dovresti approfondire la tua conoscenza delle tariffe Fastweb.

Fastweb è uno dei gestori più potenti nel nostro Paese grazie ai suoi ottimi servizi sia per la telefonia mobile che fissa. Ciò che lo rende la scelta numero uno sono i prezzi economici dei piani di abbonamento che rendono tutto più allettante. Ogni mese presenta promozioni differenti e stavolta sorprende gli utenti con le sue proposte per la connessione di casa con la tecnologia della Fibra. Naviga ad una supervelocità, scopriamo insieme le offerte del momento.

Le promo Fastweb tra cui scegliere questo mese

Tutte le offerte Fastweb per internet casa offrono un periodo di prova di 30 giorni dalla data di attivazione della linea. Questo significa che hai il tempo di valutare la qualità del servizio. Al termine del periodo di prova, puoi decidere se mantenere l’offerta attiva o richiedere la disattivazione della linea fissa, con il rimborso di tutti i costi sostenuti durante il primo mese.

Con Fastweb Casa Light, ad esempio, avrai la possibilità di navigare alla massima velocità grazie al Modem FASTGate incluso. Le chiamate sono a consumo, per un costo di 15 centesimi al minuto. In totale il piano ha una tariffa di 27,95 euro al mese. Potrai anche accedere ai corsi della Fastweb Digital Academy gratuitamente per migliorare la tua formazione.

Altra promo che dovresti assolutamente considerare è Fastweb Casa al costo complessivo di 29,95 euro al mese. Il piano è perfetto non solo per chi vuole un’ottima connessione, ma anche per chi desidera provare la comodità di un assistente vocale. Nel Modem Internet Box NeXXt è infatti integrata Alexa. Un vantaggio di tale opzione è dato anche dall’assenza di scatto alla risposta per le telefonate, che sono in questo caso senza alcun limite. Se hai piccoli amici pelosetti a casa, potrai inoltre proteggerli grazie alla Polizza Quixa (l’Assicurazione e Assistenza Pet).

Terza offerta è invece la Fastweb Casa Plus, che ha un costo più elevato, pari a 36,95 euro al mese. Sono inclusi 2 amplificatori Wi-Fi Booster e sconti per con i partner Fastweb. In caso di problemi potrai usufruire dell’Assistenza Plus che ti garantirà un contatto veloce con il servizio clienti.