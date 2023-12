Con il 2024 alle porte, gli italiani si troveranno ad affrontare le conseguenze del mercato libero per il settore gas e luce.

Si tratta sicuramente di un cambiamento molto delicato, soprattutto per coloro che non sono molto esperti e che, per questa ragione, dovranno essere più vigili alle eventuali e possibili truffe che potrebbero trovare.

A tal proposito, di seguito, vi forniamo alcuni consigli utili che potrebbero aiutarvi nella scelta del vostro prossimo fornitore in estrema sicurezza.

Mercato libero: consigli utili per la tua sicurezza

Leggete attentamente i nostri consigli per una scelta sicura e consapevole all’interno del mercato libero.

La fretta è vostra nemica . La scelta di un nuovo operatore deve avvenire con attenzione. Evitate operatori poco conosciuti o con strani nomi, in caso di contatto o eventuali chiamate mettete subito giù. Tranquilli, avrete fatto sicuramente la scelta giusta!

. La scelta di un nuovo operatore deve avvenire con attenzione. Evitate operatori poco conosciuti o con strani nomi, in caso di contatto o eventuali chiamate mettete subito giù. Tranquilli, avrete fatto sicuramente la scelta giusta! Non date a nessuno mai i vostri codici personali. Soprattutto il POD , dell’energia elettrica e il PDR per il gas. Sono codici alfanumerici che identificano la vostra utenza.

Soprattutto il , dell’energia elettrica e il per il gas. Sono codici alfanumerici che identificano la vostra utenza. Diffidate dagli operatori troppo insistenti che vorrebbero convincervi a chiedere il contratto telefonicamente. Un operatore professionale e serio non si comporterebbe in questo modo;

Siamo consapevoli che è necessario prendere una decisioni prima delle scadenze, ma si tratta comunque di una scelta che dovete prendere con la massima attenzione.

Proprio perché, molte aziende truffaldine, cercano appunto di sfruttare questa sensazione di urgenza per imporre le loro proposte fittizie e spingervi a cadere nelle loro subdole truffe.

Se non avete ancora effettuato il cambio oltre la data di scadenza stabilita per farlo, non riceverete comunque alcuna sanzione. Anzi, potrete contare sull’aiuto del Servizio a Tutele Graduali.

In ogni caso, se siete stati vittime di truffe o volete segnalare una situazione in particolare, potete contattare l’Antitrust. Semplicemente compilando un modulo online o attraverso l’invio di una email PEC all’ indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it.

Oppure, potete provare con l’invio di una raccomandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all’indirizzo piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198.

Quindi Buona scelta e fate attenzione !