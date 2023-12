Whatsapp, la nuova funzione non lascerà alcuna traccia dei tuoi messaggi vocali

WhatsApp ha recentemente introdotto su iPhone una nuova funzionalità per i messaggi vocali che consente loro di autodistruggersi dopo il primo ascolto, seguendo le anticipazioni provenienti da versioni sperimentali dell’app. Questa caratteristica si aggiunge alle opzioni già esistenti per testi, foto e video, che permettono ai contenuti di essere visualizzati una sola volta prima di sparire.

Whatsapp: niente più privacy a rischio!

L’aggiornamento mira a migliorare la privacy degli utenti, proibendo la possibilità di salvare, inoltrare o contrassegnare gli audio di questo tipo. Dopo che un messaggio vocale viene aperto e ascoltato, esso viene eliminato automaticamente dalla chat. Questi messaggi vocali sono facilmente riconoscibili grazie a un’icona con il numero “1“, indicando che possono essere ascoltati solo una volta.

Meta, la società madre di WhatsApp, ha specificato che questi messaggi vocali, se non aperti, scadranno e scompariranno dalla chat dopo 14 giorni dalla loro ricezione. Tuttavia, è importante notare che questi messaggi possono essere ripristinati da eventuali backup, a condizione che non siano stati ancora ascoltati. Al momento questa funzionalità si trova solo su iOs, ma si prevede che sarà disponibile anche su dispositivi Android nelle prossime settimane.

Per utilizzare la nuova opzione, gli utenti devono avviare una chat individuale o di gruppo, selezionare l’icona del microfono per registrare il loro messaggio, bloccare la registrazione e poi scegliere l’opzione per un ascolto singolo prima di inviare il messaggio vocale.

Questa nuova caratteristica di WhatsApp rappresenta un ulteriore passo verso la salvaguardia della privacy degli utenti, offrendo maggior controllo sulle proprie comunicazioni. Con l’aumento delle preoccupazioni sulla privacy digitale, tali funzionalità diventano sempre più essenziali per gli utenti che desiderano mantenere la riservatezza delle loro conversazioni.