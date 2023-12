La Cina afferma di avere la rete internet più veloce del mondo

In Cina lo studio congiunto tra l’Università di Tsinghua, Huawei, China Mobile e CERNET.com Corporation, ha portato alla creazione della rete internet più veloce di sempre, producendo un trasporto dati a 1,2 terabit (o 1.200 gigabit) al secondo. Una velocita davvero sorprendente se pensassimo che sarebbe in grado di trasferire ben 150 film ad alta risoluzione simultaneamente.

Questo capolavoro di ingegneria si estende per 3mila chilometri unendo Pechino, nel nord del paese, Wuhan, al centro, e Guangzhou, al sud. Inoltre la rete può essere vista come un importante e significativa vittoria da parte della Cina, considerando non solo la lunghezza della linea, ma anche l’enorme potenza che offre, rispetto alle reti concorrenti di altri paesi, le cui potenze si aggira dai 400 gigabit al secondo ai 100 gigabit al secondo.

Cina, hanno davvero la rete più veloce al mondo?

Il cambiamento tecnologico sulla velocità di trasmissione dei dati si è rivelata prematura, perché si era previsto che si sarebbero toccati i gigabit al secondo nel 2025, quindi hanno raggiunto l’obiettivo con 2 anni di anticipo. L’annuncio della linea rientra nelle idee della Future Internet Technology Infrastructure (FITI), che sta lavorando con oltre 40 università che cooperano insieme da ben 10 anni.

La Cina presenta la sua creazione come un opera realizzata interamente dagli ingegneri cinesi e viene fatta una considerazione dal professor Wu Jianping dell’Accademia cinese di ingegneria. Egli afferma che non è solo un esperimento realizzato con successo, ma anche come una dimostrazione di ciò che le più brillanti menti cinesi sono in grado di realizzare. I primi test della rete sono stati effettuati nel luglio 2023, ma il vero e proprio caricamento online è stato effettuato il 13 novembre.