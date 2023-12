Threads sta per arrivare ufficialmente in Italia, il suo debutto dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana ormai.

Per chi non lo sapesse, Threads è un social media statunitense, di proprietà di Meta Platforms.

Si tratta di una piattaforma simile a Twitter, dedicata al microblogging, su cui gli utenti hanno la possibilità di condividere testi, immagini e video, rispondere a post di altre persone, ripubblicare, mettere mi piace e così via.

Insomma tutte le attività tipiche di un qualsiasi altro social network.

Threads un ritorno destinato a durare per sempre

Si presume che il lancio di Threads avverrà, nello specifico il 14 dicembre 2023, giorno che corrisponde al momento in cui la piattaforma farà il suo ingresso in Europa. In particolare in Italia.

Parliamo di una notizia che i fan europei del suddetto servizio social stavano ormai aspettando da un po’.

Threads si posiziona come il rivale perfetto di Twitter, attualmente rinominato X, in seguito al suo acquisto da parte dell’imprenditore sudafricano Elon Musk.

All’inizio del suo debutto, Threads era stato introdotto già in Europa in passato, tuttavia ebbe vita breve. Restò nel territorio europeo solo per una settimana, per poi essere eliminato completamente da un giorno all’ altro, fino a non farvi più ritorno, o almeno, fino a questo momento.

Ma ora l’attesa è finalmente terminata e, la piattaforma, si prepara a rientrare in Europa, ma questa volta per restarvi a tempo indeterminato!

Per il momento queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, non tarderemo però ad informarvi per ulteriori dettagli. Restate sintonizzati!