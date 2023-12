Nei giorni scorsi, l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha chiuso la disponibilità dell’offerta Lyca Italy Teal. Al suo posto, però, l’operatore ha deciso di rendere disponibile un’altra interessante offerta, denominata questa volta Lyca Italy Silver. Come da tradizione dell’operatore, anche questa offerta è super conveniente ed offre ogni mese fino a 220 GB per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa nuova super offerta di Lyca Mobile.

Lyca Italy Silver, ecco la nuova super offerta dell’operatore Lyca Mobile

Lyca Italy Silver è la nuova offerta resa disponibile dall’operatore virtuale Lyca Mobile in questi ultimi giorni. Come già accennato in apertura, questa nuova offerta va sostanzialmente a sostituire la precedente offerta denominata Lyca Italy Teal. Quest’ultima è stata infatti disponibile fino allo scorso 1 dicembre 2023. Nel suo bundle mensile, la nuova offerta di rete mobile di Lycamobile comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

La cosa più interessante di questa nuova proposta di Lyca Mobile è però il quantitativo di traffico dati per navigare. Gli utenti che attiveranno la nuova offerta avranno infatti a disposizione ben 220 GB di traffico dati. Nonostante tutto questo, gli utenti dovranno comunque pagare un costo piuttosto contenuto di 7,99 euro al mese.

Questa offerta è rivolta principalmente ai nuovi clienti dell’operatore virtuale Lyca Mobile. Ricordiamo che Lyca Italy Silver è anche attivabile da chi è già cliente dell’operatore. In questo caso, però, gli utenti avranno a disposizione soltanto 40 GB di traffico dati per navigare.