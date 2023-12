Le festività natalizie si avvicinano e, nonostante Black Friday e Cyber Monday siano ormai trascorsi, Unieuro continua a deliziarci con un’ampia gamma di offerte pensate per rendere il periodo natalizio ancora più speciale. L’attenzione ai regali per amici e parenti si fa sempre più intensa, e l’1° dicembre ha segnato l’inizio di una nuova ondata di sconti che andrà avanti fino al 6 dicembre.

Festività brillanti con Unieuro: sconti speciali fino al 6 dicembre

In questo periodo, Unieuro propone un’eccezionale selezione di prodotti in offerta, spaziando dagli elettrodomestici di grandi dimensioni ai dispositivi tecnologici più avanzati. La vastità della gamma offre la possibilità di trovare il regalo perfetto, indipendentemente dai gusti e dalle esigenze.

Il volantino delle offerte svela uno scenario affascinante di sconti e promozioni. Tra i prodotti in evidenza spiccano:

SmartTV Nanocel LG 4K da 43″ – €399,00 Una fantastica esperienza visiva con risoluzione 4K in un formato da 43 pollici. Immagini cristalline e dettagli straordinari.

iPhone 15 con 128 GB di memoria e 5G – €899,00 L’ultima frontiera della tecnologia Apple con connettività 5G e una potente fotocamera posteriore da 48+12MP.

Laptop HP con 8GB di RAM, 512 GB di SSD – €449,00 Prestazioni elevate in un design sottile e leggero. Ideale per le attività quotidiane e il lavoro in mobilità.

Lavatrice Hoover classe B, 9kg di carico – €329,00 Un elettrodomestico affidabile per gestire i bisogni di lavaggio della tua famiglia. Efficiente e conveniente.

Tech in Wonderland con le migliori offerte per questo Natale

Questi sono solo esempi iniziali, e il volantino offre molto di più. Le offerte sulle SmartTV, ad esempio, variano da modelli accessibili, come la SmartTV LED JVC da 32″ a €159,99, a schermi più avanzati come il 77″ LG 4K Ultra HD a €2899,00.

La sezione degli smartphone presenta un assortimento completo di marche, tra cui LG, MI, Oppo, Samsung, Google e altro ancora. In particolare, sono disponibili soluzioni pensate per anziani e persone con problemi di vista, come i modelli Brondi con tasti grandi e icone ben visibili, rendendoli regali di Natale ideali.

La sezione dedicata agli elettrodomestici per la casa e la cura della persona copre un’ampia gamma di prodotti. Scopa elettrica senza fili Jet 75E Pet della Samsung a €329,90 e il robot aspirapolvere Robot a €269,90 sono solo alcune delle occasioni imperdibili.

Unieuro continua a stupire con offerte imperdibili

Inoltre, Unieuro offre un’opportunità unica di rendere lo shopping natalizio ancora più accessibile. Con il finanziamento a TAN 0% e TAEG 0%, le spese possono essere rateizzate in 10 comode rate, garantendo la stabilità dell’importo iniziale. Un modo conveniente per regalare e farsi regalare in vista delle festività.

Unieuro, ancora una volta, si conferma come il compagno ideale per rendere il Natale speciale, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare ogni esigenza e desiderio. Non perdere l’opportunità di regalare e regalarti tecnologia di qualità a prezzi imbattibili!