Truffa del messaggio, la frode che colpisce il punto debole di tutti i genitori

Un uomo ha ricevuto un messaggio sospetto che si è rivelato essere un tentativo di truffa. L’SMS, apparentemente inviato dal figlio, comunicava la perdita del telefono e la necessità di registrare un nuovo numero. Tuttavia, egli ha subito intuito che qualcosa non andava: l’SMS era firmato “papà”, mentre il figlio lo chiama solitamente “babbo”, e inoltre, essendo quest’ultimo ancora giovane, non avrebbe avuto senso un simile messaggio dalla stessa casa.

Truffa del messaggio: fate attenzione alla truffa in circolo

L’SMS, probabilmente inviato da un computer, aveva l’obiettivo di indurre a rispondere o a intraprendere azioni che avrebbero portato a una truffa. Questo tipo di messaggio ricorda le email fraudolente che in passato chiedevano aiuti economici per far rientrare una persona dall’estero. In questo caso, la truffa non ha avuto successo, ma la sua diffusione su larga scala potrebbe facilmente ingannare altre persone meno attente.

Di recente, sono state segnalate altre tipologie di truffe, come falsi messaggi da parte di Posteinfo che avvisavano di una presunta sospensione del conto bancario per mancanza di procedure di sicurezza, invitando gli utenti a inserire nuovamente i propri dati.

L’uomo colpito da frode, per sensibilizzare la comunità, ha deciso di condividere lo screenshot dell’SMS ricevuto sul suo profilo Facebook, avvertendo del tentativo di truffa. Sebbene non abbia intenzione di procedere con una denuncia formale, considerando che il tentativo di truffa è rimasto a uno stato iniziale, ritiene importante avvisare il pubblico dell’esistenza di questi inganni. La sua decisione di informare la gente tramite i social media rappresenta un passo importante per prevenire che altri cadano vittime di simili raggiri.