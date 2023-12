L’IA, nell’ultimo periodo, sta davvero facendo passi da gigante. Nuove funzioni e possibilità di utilizzo che, fino a qualche mese fa, erano solamente teoriche ed ipotetiche, adesso hanno raggiunto la loro piena realizzazione.

Si tratta di risultati sorprendenti ma, allo stesso tempo, anche un po’ preoccupanti.

In quanto dimostrano come essa sia una tecnologia potentissima che è indispensabile tenere sempre sotto controllo.

Parlando delle innumerevoli potenzialità dell’IA, impossibile non citare SDXL Turbo di Stability AI. Ovvero il nuovissimo strumento dell’intelligenza artificiale, in grado di creare immagini in un unico e rapido passaggio. Proprio nello stesso momento in cui si sta descrivendo la figura che si intende ottenere.

SDXL Turbo, il nuovo progetto dell’ IA

SDXL Turbo, il nuovo strumento dell’IA rilasciato lo scorso Giugno, per svolgere il suo “lavoro” utilizza un’innovativa una tecnologia di distillazione per i modelli text-to-image. Quest’ultima è chiamata

Adversarial Diffusion Distillation. Attraverso questo metodo viene utilizzata una rete generativa avversaria (GAN) per la predizione delle immagini da testo a immagine.

SDXL Turbo è in grado di svolgere un lavoro davvero incredibile. Tale tecnologia riesce a generare 512 x 512 pixel, rispetto ai 1024 x 1024 pixel di SDXL 1.0. Il tutto con una velocità e un livello di accuratezza sorprendente.

Il servizio è già disponibile, per chiunque fosse interessato, sulla piattaforma Clipdrop di Stability AI, gratuitamente.

Utilizzabile però solo dopo aver effettuato la registrazione di un proprio account.

Tuttavia, la versione gratuita presenta ovviamente delle interazioni limitate. Mentre, se siete interessati alla versione a pagamento per poter accedere senza limiti a tutte le funzionalità del servizio, potete usufruire della versione in abbonamento al costo di 13 euro al mese.