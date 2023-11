Sky Mobile, l'azienda entro il 2024 si sposterà anche sugli smartphone

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha recentemente annunciato durante un’intervista l’espansione dei servizi dell’azienda con il lancio di Sky Mobile. Questo nuovo sviluppo arriva poco più di un anno dopo il debutto di Sky WiFi in Italia, rispondendo alle crescenti esigenze di connettività espressa dai clienti di Sky. Molti tra loro hanno espresso il desiderio di accedere sia alla banda larga sia al servizio mobile, spingendo Sky a esplorare questa nuova area di servizio.

Sky Mobile: la collaborazione con Fastweb

Duilio ha rivelato che per questa nuova iniziativa, Sky collaborerà con Fastweb, un partner tecnologico di lunga data. L’obiettivo è lanciare Sky Mobile nei primi mesi del 2024, offrendo una soluzione mobile con copertura 5G, trasparenza e prezzi competitivi. L’amministratore delegato ha sottolineato che, nonostante questa nuova direzione, il core business di Sky resterà sempre la televisione, ma l’azienda continuerà a combinare contenuti di alta qualità con innovazione tecnologica e connettività.

Un altro punto focale dell’intervista è stato l’acquisizione dei diritti televisivi della Serie A da parte di Sky fino al 2029. Questo accordo consente a Sky di trasmettere tre partite per ogni turno del campionato, rappresentando un importante passo avanti per la compagnia. Duilio ha descritto l’accordo come un salto di qualità, garantendo la trasmissione di oltre 30 dei 78 top match a stagione. Ciò significa che ogni sera, e solo su Sky, sarà trasmessa una partita di calcio tra i vari campionati, la Champions League, l’Europa League e la Conference League, che dal prossimo anno torneranno ad essere un’esclusiva Sky.

L’impegno di Sky nello sport non si ferma qui. Oltre ai diritti della Serie A, l’azienda ha recentemente siglato un accordo per la copertura del tennis, aggiungendo un’altra disciplina sportiva al già ricco portfolio che comprende Formula 1, MotoGP, NBA, golf e altre competizioni. Questi sviluppi sottolineano l’impegno continuo di Sky nel fornire una varietà di contenuti sportivi di alta qualità, consolidando ulteriormente la sua posizione come leader nel settore delle trasmissioni televisive e ora anche nella connettività mobile.