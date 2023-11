WhatsApp non delude mai. La migliore app di messaggistica istantanea esistente al mondo, continua a migliorare i suoi servizi grazie ai suoi perenni aggiornamenti.

La piattaforma, come risaputo, ha da sempre considerato una delle sue principali priorità, la sicurezza e la tutela della privacy dei suoi utenti.

A tal proposito, l’ultimo aggiornamento riguarda proprio l’introduzione di una nuova funzionalità, studiata appunto per rafforzare la sicurezza della piattaforma.

Ebbene, da oggi, sarà possibile effettuare l’autenticazione del proprio account utilizzando l’ indirizzo email, oltre che il recapito telefonico.

WhatsApp: come funziona l’autenticazione via email

Questa nuova funzione, consentirà agli utenti di accedere a WhatsApp anche in assenza di copertura di rete. Fino a questo momento, infatti, per accedere alla piattaforma, era necessario inserire il proprio numero telefonico e digitare un codice a 6 cifre che veniva inviato tramite sms.

Tuttavia, si tratta di una novità che, per il momento, riguarda esclusivamente gli utenti IOS. Questi ultimi aggiornando l’applicazione all’ultima versione 23.24.70, avranno la possibilità di ottenere il codice di autenticazione utilizzando appunto l’indirizzo email.

Soluzione che risulta essere molto efficace per esempio quando ci si trova all’estero, e non si possiede una promozione telefonica aggiornata.

Oltre a questo, WhatsApp sta studiando ancora l’introduzione di altre modifiche a volte a migliorare, come sempre, l’esperienza d’uso e la sicurezza dei propri utenti. Il prossimo obiettivo della piattaforma, Infatti, riguarderà l’introduzione di profili alternativi. Ovvero, la possibilità di aprire altri account WhatsApp, associati allo stesso numero telefonico, ma separati l’uno dall’altro.

Non sappiamo ancora, quando questo aggiornamento diventerà effettivo. Né se coinvolgerà tutti gli utenti sia iOS sia Android. In ogni caso, continueremo, come sempre, a tenervi aggiornati sulle ultime novità.

Dunque… restate sintonizzati!