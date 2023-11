La truffa via WhatsApp ha avuto inizio in una giornata come tante a San Nicola la Strada. La donna coinvolta, residente a pochi passi da piazza Municipio, ha ricevuto un messaggio allarmante in cui il figlio le chiedeva urgentemente 1000 euro. Il tentativo di truffa è stato architettato dai soliti ignoti fruttando la nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Il messaggio apparentemente proveniva dal figlio della donna e chiedeva a quest’ultima un aiuto imminente a causa di un grave problema che doveva essere risolto quanto prima. In un primo momento la donna ha creduto che il messaggio fosse vero e che effettivamente suo figlio le stesse chiedendo aiuto. Infatti, in quel momento il ragazzo si trovava all’estero, dettaglio che aveva maggiormente preoccupato la donna che si era ritrovata quel particolare messaggio sull’app di messaggistica.

La nuova truffa su WhatsApp

La questione si è spostata telefonicamente dove la presunta voce del figlio ha spiegato quanto grave fosse la situazione e ribadendo la necessità di ricevere urgentemente i soldi richiesti. La donna, anche se preoccupata, ha iniziato ad insospettirsi e ha chiesto di poter fare una videochiamata. Dopo aver ottenuto una risposta negativa, giustificata con dei presunti problemi tecnici al telefono, la donna si è insospettita ancora di più.

A questo punto, non convinta di quello che stava succedendo, la madre ha chiesto al presunto figlio di fare qualcosa che solo lui avrebbe fatto così che la donna avesse potuto effettivamente riconoscerlo. La donna aveva chiesto di utilizzare una specifica frase che solo lui avrebbe conosciuto. In un vano tentativo di mantenere in piedi l’inganno i truffatori hanno improvvisamente interrotto la telefonata quando hanno capito che la donna stava provando a svelare la loro reale identità.

A quel punto la donna, essendosi resa conto della truffa in atto, ha subito avvertito le forze dell’ordine per poter segnalare l’accaduto. I carabinieri, intervenuti, stanno facendo i dovuti controlli per riuscire ad identificare i truffatori. La donna quindi, fortunatamente, non è caduta in trappola, ma questo episodio sottolinea ancora una volta quanto è importante muoversi con cautela in situazioni come questa. La prudenza non è mai troppa quando si naviga sui propri smartphone perché la truffa può essere sempre dietro l’angolo. Come sappiamo truffe di questo tipo sono diffuse ovunque, ma in particolare le forze dell’ordine hanno allertato i cittadini di San Nicola la Strada di prestare particolare attenzione con questo tipo di messaggi nel caso in cui i truffatori abbiano preso di mira quella determinata zona.