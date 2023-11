La lavapavimenti è la scopa elettrica senza fili (o meglio definita aspirapolvere), attualmente più completa tra i tantissimi modelli a disposizione, permettendo così agli utenti di poter godere del doppio delle prestazioni, allo stesso identico prezzo di quanto previsto ad esempio per l’acquisto della più economica aspirapolvere Dyson.

Il prodotto è di casa Tineco, stiamo parlando della Floor One S5, una aspirapolvere senza fili intelligente, che come vi dicevamo permette di godere anche della funzione di lavapavimenti, con incluso assistente vocale per ricevere informazioni di vario genere inerenti alla pulizia, e la possibilità di controllarla da remoto con l’applicazione mobile dedicata.

Aspirapolvere/lavapavimenti di Tineco in forte sconto oggi

Il modello prevede di base un costo di listino di circa 519 euro, che risulta essere fortemente scontato con la presenza del coupon presente direttamente in pagina, da applicare e flaggare manualmente (altrimenti non verrà applicato), del valore complessivo di 190 euro. Applicandolo, a conti fatti, si spenderanno alla fine solamente 429 euro.

Il prodotto può garantire una autonomia complessiva fino a 35 minuti di utilizzo, dipendentemente dalla potenza e dalla modalità selezionata; all’interno trova posto un serbatoio da 0,8 litri dove posizionare l’acqua pulita, ma anche un altro serbatoio di acqua sporca, che permette di tenere separate le due sostanze, senza contaminazioni di vario genere.

La manutenzione è semplicissima, infatti con la funzione autopulente il sistema andrà a lavare automaticamente il tubo interno ed il rullo della stessa spazzola, con l’impreziosimento della base di ricarica 3 in 1, sulla quale posizionare in primis il dispositivo, ma anche ricaricarlo in automatico con la comodità massima.