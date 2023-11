WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa ed utilizzate al mondo. Essa, ogni mese, ma anche ogni settimana si avvale di nuove ed interessanti funzionalità che il team di sviluppatori dell’app include al fine di rendere quanto più piacevole e personalizzabile possibile la propria esperienza d’uso dell’app in questione.

Tra queste riveste una particolare importanza la possibilità di recuperare le chat che sono state cancellate per sbaglio o su cui abbiamo avuto qualche ripensamento e che quindi intendiamo recuperare.

WhatsApp: non perdere mai le tue conversazioni grazie a questa funzionalità

Al contrario di quanto si possa immaginare, recuperare messaggi cancellati su WhatsApp,

non solo è possibile, ma è anche un procedimento abbastanza semplice e rapido da svolgere, che non richiede alcuna competenza in particolare.

Per fare in modo che questo sia possibile, è necessario aver attivata sull’app la voce “Chat, Backup delle chat”.

Essa infatti si occupa di salvare periodicamente sul nostro account tutte le conversazioni e le chat effettuate su WhatsApp. Anche se vengono cancellate o abbiamo cambiato il vostro dispositivo di accesso.

Attivare questa funzione, può essere davvero un salvavita e aiutarvi in molteplici occasioni. Basta infatti, accedere alle voce Impostazioni della piattaforma e scegliere tra alcune modalità di frequenza: “quotidiano“, “settimanale” o “mensile“, a seconda delle vostre preferenze.

In conclusione, quanto maggiore sarà la frequenza di salvataggio, tanto maggiori saranno le probabilità di riuscire a recuperare le conversazioni cancellate e considerate smarrite per sempre.

Il tutto con un semplice e rapido click, ed il gioco è fatto!