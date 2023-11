Un pericolo a cui dovete prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe informatiche, con la diffusione di Internet infatti gli attacchi truffaldini online hanno avuto un’espansione senza precedenti dal momento che tutti gli utenti sono diventati raggiungibili e di conseguenza attaccabili.

Esistono tantissime tipologie di truffe online, la più diffusa è però quella che sfrutta la modalità phishing, la quale prende corpo in comunicazioni inviate alla vittima con l’intento di indurla a compiere azioni facendole abbassare la guardia utilizzando nomi altisonanti oppure situazioni d’emergenza.

Non a caso la maggior parte degli attacchi fishing prende forma in mail o sms con un corpo testo che invita chi legge a compiere azioni come effettuare accessi presso link dannosi oppure scaricare allegati contenenti malware che una volta installati nel pc inizieranno a copiare tutti i dati privati della vittima.

Truffa online via SMS

La nuova comunicazione fraudolenta che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente quanto vi abbiamo descritto sopra, si tratta infatti di un sms spacciato al nome di poste italiane che avvisa l’utente di un accesso anomalo registrato presso Tirana in Albania, invitandolo a rimuovere il dispositivo tramite un apposito link sottolineato in basso, quel collegamento rimanda però ad una pagina che copierà tutti i dati che digiterete che vi verranno chiesti per farli avere all’ideatore della truffa, il quale potrà usarli per violare il vostro conto BancoPosta o la vostra Postepay rubandone tutti i risparmi in essi depositati.

Per non cadere nel tranello il consiglio è abbastanza semplice, una volta letto con attenzione, eliminate il messaggio senza pensarci due volte.