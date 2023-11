Spotify è tra le piattaforme di streaming musicale più usate al mondo. Le sue funzionalità semplici e complete continuano ad attirare milioni di utenti ogni giorno. Dopo aver introdotto una funzione che permette agli utenti di poter guardare podcast video sulla piattaforma questa è diventata ancora più appetibile per gli appassionati di musica (e non solo).

Non tutti sanno però che sono disponibili per tutti gli utenti ben quattro piani di abbonamento diversi su Spotify. Analizzandoli bene potreste trovare quello giusto per voi.

I piani di abbonamento di Spotify

Il primo abbonamento è il piano Premium Individual. Questo prevede un pagamento mensile di 10,99 euro ed offre ai suoi utenti la possibilità di accedere al catalogo di Spotify senza la presenza di pubblicità. Inoltre, grazie a questo abbonamento sarà possibile utilizzare un numero illimitato di skip. E non solo. Gli utenti potranno anche effettuare il download dei propri brani preferiti così da poterli ascoltare anche offline. Questo è il cosiddetto piano classico, ma ci sono alcune soluzioni che potrebbero farvi risparmiare sul vostro abbonamento mensile.

Una di queste opzioni comprende il piano Premium Student, un abbonamento pensato per tutti gli utenti che sono iscritti presso istituti di studi superiori accreditati. Il piano prevede gli stessi benefici che sono presenti nel piano Premium Individual, ma presentano un prezzo molto più ridotto. Infatti, l’abbonamento costa solo 5,99 euro al mese.

Un’ulteriore soluzione vantaggiosa è il piano Premium Duo che permette con solo 14,99 di avere a disposizione contemporaneamente due account Premium su Spotify. Questa soluzione potrebbe essere particolarmente utile per le coppie ad esempio.

Ed infine troviamo il piano Premium Family indirizzato, come suggerisce il nome, alle famiglie. Con questo abbonamento sarà possibile avere fino a 6 account Premium a soli 17,99 euro al mese. Inoltre, questo abbonamento comprende anche una particolare funzione che permette di bloccare i brani più espliciti. Funzione particolarmente utile quando si tratta dei più piccoli della famiglia.

Ci sono dunque diverse possibilità per riuscire a risparmiare e non rinunciare ai benefici di un account Premium. Se siete interessati ad uno di questi abbonamenti vi invitiamo a visionare il portale utenti di Spotify dove sono elencati tutti i dettagli dei suoi piani. Ovviamente non dimentichiamo che il servizio di streaming fornisce la possibilità di poter creare un account gratuito utile per tutti gli utenti che desiderano avere una piattaforma dove ascoltare la propria musica preferita senza dover pagare alcun abbonamento.