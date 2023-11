Come ben tutti sapete recentemente Meta ha deciso di introdurre un cambiamento a dir poco radicale per quanto riguarda Facebook e Instagram, ha infatti deciso di monetizzare in modo diretto dai propri social introducendo una versione di questi ultimi a pagamento ma priva appunto di pubblicità spesso sgradita agli utenti finali.

Di conseguenza abbonandosi al piano premium dei due social è possibile eliminare ogni forma di inserzione pubblicitaria e di godersi i social puri, il tutto scegliendo appunto di abbonarsi per utilizzare le piattaforme senza pubblicità a 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro al mese sulle app iOS e Android (per commissioni a Google ed Apple).

Ora si deve scegliere

All’avvio delle applicazioni ora appare questo messaggio che recita: “Le leggi stanno cambiando nella tua area geografica, pertanto abbiamo introdotto una nuova possibilità di scelta relativa al mondo in cui usiamo le tue informazioni per le inserzioni”.

Dopodiché si viene invitati appunto a scegliere se abbonarsi impedendo dunque a Meta di utilizzare i propri dati per delle inserzioni personalizzate o appunto continuare ad usare senza costi aggiuntivi consentendo però la visualizzazione di inserzioni pubblicitarie personalizzate in base alle nostre preferenze.

Attualmente se si dovesse disporre di più di un account l’abbonamento per quelli aggiuntivi è gratuito ma fino al primo marzo del 2024, scaduto quel termine si dovrà pagare un’aliquota aggiuntiva di 8 euro per ciascun account.

Dunque ora l’ultima parola spetta a voi, per fortuna la natura gratuita dei due social non è stata minimamente intaccata da questa nuova politica di Meta.