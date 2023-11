Il periodo è assolutamente propizio, con l’avvicinarsi della stagione più fredda, tantissimi utenti si stanno armando per cercare di contrastare la sensazione crescente, ed allo stesso tempo stanno cercando, spesso inutilmente, di risparmiare il più possibile sulla bolletta del gas. Una soluzione potrebbe essere l’acquisto di una stufa elettrica di piccole dimensioni, oggi in vendita su Amazon a soli 14,70 euro.

Di marca Midea, stiamo parlando di un termoventilatore a basso consumo con potenza massimo di 2000W, adatta prevalentemente per un uso domestico e per spazi relativamente piccoli. Il motivo è dettato dalle dimensioni della stessa, che non superano i 12 x 19,2 x 26 centimetri, risultando comunque facilmente trasportabile praticamente ovunque si desideri, grazie anche al peso di 1,2 kg.

Stufa elettrica portatile a 14 euro

Il suo punto di forza, oltre comunque a specifiche tecniche di ottimo livello, è rappresentato più che altro dal prezzo attivato su Amazon, infatti la stufa elettrica portatile di Midea costa solamente 14,70 euro, una richiesta irrisoria per la qualità del singolo dispositivo.

Per comprenderne al meglio le potenzialità, vi possiamo dire essere adatta per ambienti che hanno una dimensione massima di 20 metri quadrati, con riscaldamento fornito in soli 3 secondi dall’accensione. Il funzionamento è molto semplice, nella parte superiore aspira l’aria ‘fredda’ esterna, andandola poi a riscaldare ed emettendola nella parte inferiore.

Sono presenti due opzioni regolabili tramite il termostato posto nella parte sinistra del dispositivo, infatti l’utente potrà scegliere la potenza erogata, partendo da 1200W per una brezza calda, fino ad arrivare ai 2000W con vento caldo. Il prodotto è corredato da protezione contro il surriscaldamento, che non gli permette di superare i 65 gradi (altrimenti si spegne in automatico) e anti ribaltamento.