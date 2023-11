La nuova videocamera Psync Genie S va ben oltre la sorveglianza. Questa, infatti, non solo monitora in tempo reale tutto l’ambiente che la circonda, ma riesce anche a riconoscere e distinguere oggetti, persone ed animali. Un dettaglio davvero importante poiché permette alla videocamera di fornire un vero e proprio report da leggere ai suoi proprietari. Ma come è possibile?

La risposta forse è un po’ scontata considerando quello che sta accadendo nell’universo tecnologico soprattutto in questi ultimi mesi. Per riuscire a fare ciò Psync Genie S utilizza alcuni trasformatori generativi pre-addestrati (GPT), simili al chatbot ChatGPT. Questi trasformatori vengono sfruttati al fine di trasformare in testo tutte le informazioni che vengono catturate dalla videocamera. Successivamente le informazioni raccolte vengono poi analizzate con appositi algoritmi interni di riconoscimento. Ebbene sì, ancora una volta c’è lo zampino dell’intelligenza artificiale. Ma non finisce qui.

I report della videocamera di sorveglianza

Psync Genie S è anche in grado di fornire ai suoi utenti notifiche di sicurezza che potrebbero ad esempio riferire la presenza di un individuo in casa. Non solo il sistema annuncia che è stato rivelato un uomo, ma potrebbe anche aggiungere dettagli del tipo “indossa un completo” o anche “ha un sacchetto della spesa nella mano destra”. Dunque, la videocamera di sorveglianza non solo effettua uno screenshot o un breve video dell’ambiente che sorveglia, ma ci fornisce anche una descrizione dettagliata scritta di tutto ciò che comprende tale ambiente.

Questo tipo di servizio è sicuramente utile per comprendere subito la gravità della situazione. Ricevere segnalazioni anche quando non si riesce a riprodurre il video che si sta registrando in tempo reale può aiutare ad intervenire in tempo in caso di pericolo indipendentemente da dove siamo. Inoltre, un valore aggiunto delle trascrizioni sicuramente riguarda la possibilità di rendere più semplice ricercare clip all’interno del proprio archivio. Infatti, il motore di ricerca si basa proprio sui testi generati per ritrovare velocemente un evento. Questo evita all’utenti di dover scorrere manualmente nella lista. La videocamera è particolarmente utile oltre che per monitorare spazi esterni e spazi interni di attività commerciali. Inoltre, può essere molto utile da usare come pet camera.

La scheda tecnica di cui è fornita la videocamera è paragonabile a quella di un modello di fascia bassa, la fotocamera è da 5 megapixel che garantisce una risoluzione di 2k. La videocamera inoltre è dotata di quattro led per l’illuminazione notturna, microfono e altoparlante. La Psync Genie S si può caricare con un cavo usb type-c. Quando non è in uso può ripiegarsi e nascondere così il sensore ottico. La videocamera ha un costo di 35 dollari nella sua versione da 32 GB, di 40 dollari per la versione da 64 GB e per ora è disponibile solo negli Stati Uniti. Per la versione che sfrutta l’AI invece è previsto un abbonamento che prevede il costo mensile di 7 dollari.