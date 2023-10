Tim, leader indiscusso nel mercato italiano nel settore delle telecomunicazioni, si prepara ad annunciare una notizia davvero molto importante, l’arrivo della fibra ottica per tutte le regioni d’Italia.

Sebbene la fibra ottica sia ormai giunta da anni, al contrario di quanto possiate pensare, non tutte le regioni ne hanno libero accesso. Alcune infatti, sono ancora costrette a sottostare alle prestazioni delle vecchie centraline in rame, le cui velocità di connessione ovviamente non sono paragonabili a quelle raggiungibili con la fibra.

Si tratta di una decisione tutt’altro che improvvisa, ma che è stata il risultato di numerose riunioni organizzate dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Al termine delle quali si è poi proseguito con il rilascio della relativa delibera, pubblicata il 4 ottobre del 2023 (238/23/CONS – AGCOM)

A tal proposito proprio nei prossimi giorni verranno eliminate ben 1300 centraline che utilizzano ancora il rame. Tuttavia, ogni attività di decommissione di centralina dovrà essere opportunamente comunicata con minimo di 12 ed un massimo di 24 mesi di anticipo.

Tim e la fibra ottica, un vantaggio per tutti noi

Con l’eliminazione delle vecchie centraline in rame, assisteremo a delle importanti novità che riguarderanno la stessa Tim.

Un considerevole risparmio energetico da parte di Tim, grazie all'introduzione di strutture e tecnologie migliori e più efficienti;

Diffusione sempre più elevata della fibra ottica, destinata ad essere adottata in ogni regione d'Italia;

Netto miglioramento della connessione e di tutte le prestazioni anche a favore di quegli operatori telefonici che si appoggiano direttamente alla linea TIM.

Questi sono solo alcuni degli innumerevoli vantaggi di cui potremmo disporre con la sostituzione definitiva delle centraline in rame con la fibra ottica. Obiettivo che l’agcom e TIM si sono posti di raggiungere in maniera definitiva entro e non oltre il 2028.

Riusciranno a rispettare i tempi imposti?

Staremo a vedere.

Tuttavia, in attesa del miglioramento delle connessioni della rete fissa in generale, TIM offre interessanti promozioni per la rete mobile e fissa per tutti coloro che sono interessati. Per maggiori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.