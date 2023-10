Ninebot eKickScooter E2 Pro è il nuovo monopattino capace di combinare potenza, autonomia e convenienza, mantenendo comunque un focus importante sulla sicurezza dell’utilizzatore; tutte pillole fondamentali sulle quali l’acquirente si affida particolarmente nel momento in cui deve scegliere il nuovo prodotto da aggiungere alla propria collezione.

L’E2 Pro di Ninebot combina le tecnologie più avanzate, come la RideyLong, che riesce ad incrementare la durata della batteria da 275 Wh, permettendogli di raggiungere distanze anche di 35 km o di 27km nella modalità Sport, sfruttando allo stesso tempo la potenza di 750W del motore a trazione posteriore, che riesce a salire senza problemi anche su pendenze del 18%.

Ninebot eKickScooter E2 Pro – tanta tecnologia al giusto prezzo

Una così grande potenza deve però essere gestita correttamente, per questo il produttore ha inserito il sistema di controllo della trazione, che previene lo slittamento sullo sterrato o sulle strade scivolose, con l’obiettivo ovviamente di migliorare la sicurezza e la stabilità (anche grazie alla presenza di indicatori di direzione e pneumatici da 10 pollici tubeless).

In caso di furto, grazie al supporto della rete Apple Find My Network, i possessori di un dispositivo Apple potranno ritrovare facilmente il proprio monopattino elettrico. In ultimo, lo stesso è collegato all’app Segway-Ninebot 6.0, utilissima per poter monitorare tutti i dettagli e le statistiche relative alle proprie corse: controllo della durata della batteria, velocità, distanze e quant’altro.

Il prodotto è già disponibile sul mercato, per conoscere il prezzo e sapere quanto effettivamente vi verrà a costare, consigliamo di collegarsi al sito ufficiale di Segway, dove si riceveranno tutte le informazioni necessarie.