Tra i vari big del settore del gaming, Sony è uno dei più apprezzati dai videogiocatori non solo per le sue favolose console, ma anche per le sue promozioni e per i suoi sconti. Quotidianamente, infatti, gli utenti possono avere accesso ad una marea di titoli proposti a dei prezzi decisamente appetibili e soprattutto convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, su PlayStation Store sono disponibili degli sconti davvero sorprendenti.

PlayStation Store, al via favolosi sconti su tantissimi videogiochi

In questi ultimi giorni tutti gli utenti potranno accedere a tantissimi sconti e promozioni presenti su PlayStation Store. Sony, infatti, aggiorna costantemente il suo catalogo di videogiochi, proponendo spesso promo super interessanti. In particolare, gli utenti potranno portarsi a casa tantissimi videogiochi a degli ottimi prezzi.

In alcuni casi, si tratta di videogiochi proposti ad un prezzo inferiore addirittura ai 10 euro. Tra questi, ve ne segnaliamo alcuni. C’è ad esempio uno devi videogiochi ispirato al noto manga di One Piece, ovvero One Piece Pirate Warriors 4. Quest’ultimo è ora acquistabile ad un ottimo prezzo di 9,99 euro. Sempre allo stesso prezzo, è ora disponibile anche il noto videogioco dedicato al personaggio di Kratos. Stiamo parlando di God of War 3 Remastered.

Ci sono poi videogiochi che , come già detto in apertura, hanno un costo ancora più basso di 10 euro. Tra questi, ricordiamo ad esempio i videogiochi per tutti gli amanti dei Lego. Ci riferiamo in particolare ai videogiochi Lego Lo Hobbit e Lego Batman 3 Gotham. Il primo è al momento acquistabile su PlayStation Store ad un prezzo di 4,79 euro. Ad un prezzo leggermente più alto, il secondo è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 4,99 euro.

Vi consigliamo comunque di recarvi sul sito ufficiale di PlayStation per non perdervi tutti i videogiochi in sconto.