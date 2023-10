Vivere senza smartphone è diventato quasi una cosa impossibile anche solo da immaginare.

I telefoni cellulari, oltre ad essere un mezzo per restare in contatto con gli altri e utili in ambito lavorativo, sono comunque diventati una sorta di migliore amico.

Un passatempo e un “luogo sicuro” da cui rifugiarsi quando ci si sente a disagio in una situazione o si è soli.

Insomma, talvolta gli smartphone sono un vero e proprio salvavita, una compagnia che ci consente di restare in contatto con il mondo esterno pur restando nelle quattro mura di casa.

Tuttavia, come si suol dire, il troppo molte volte stroppia.

Ma in questo caso, non vi parleremo degli effetti negativi, ormai noti, derivanti dall’utilizzo eccessivo dei telefoni cellulari.

Bensì, come il web rappresenti non solo una fonte di intrattenimento ma anche un pericolo dal quale è bene restare sempre all’erta.

Questi “pericoli” possono assumere forme diverse, per esempio mostrarsi sotto forma anche di semplici SMS.

La truffa via smartphone, ecco come avviene

Proprio in quest’ultimo periodo, sta spopolando una truffa che sta mietendo numerosissime vittime attraverso gli smartphone.

La truffa in questione, consiste nell’invio di un SMS, il cui testo comunica che nostro figlio ha smarrito il cellulare e quindi chiede di essere contattato tramite altro recapito telefonico presente nel testo del messaggio.

Per le persone che non hanno figli, ovviamente comprendere la natura ingannevole dell’SMS risulta essere piuttosto semplice.

Ciò però diventa più difficile per coloro che non solo hanno figli, ma non godono nemmeno di una grande esperienza e conoscenza del web.

Ecco che quindi il messaggio in sé infonde subito, nel genitore preoccupato, un senso di emergenza e di pericolo circa le sorti del proprio figlio e di cosa può essergli capitato per aver smarrito il cellulare.

Potete crederci o meno, ma questa truffa sta davvero generando una grande baraonda.

Non a caso, le truffe in Italia stanno aumentando a vista d’occhio.

Basta anche solo pensare che nel 2022, la Polizia postale ha dovuto affrontare più di 15.500 casi di truffe, per un totale di più di 115 milioni di euro rubati.

Rispetto al 2021 infatti, i casi di truffa sono aumentati di circa il 58% e la situazione di quest’ anno non prevede di certo miglioramenti.

Per questa ragione prestate sempre particolare attenzione nel caso in cui riceviate degli sms da numeri sconosciuti che cercano di spacciarsi per parenti in difficoltà.

A tal proposito, Poste italiane in caso di ricevuta di un messaggio di questo tipo, raccomanda di non rispondere assolutamente all’SMS.

Cancellare la conversazione e il numero sconosciuto in rubrica.