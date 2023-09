Vodafone è il primo operatore in Italia per copertura e qualità della rete internet. Questo è un vantaggio senza pari che attrae tutti gli utenti che dal loro piano telefonico vogliono velocità e qualità di rete. Purtroppo c’è anche un risvolto non molto positivo della medaglia.

Vodafone offre top di gamma per la copertura di rete, ma allo stesso tempo le sue offerte non sempre hanno costi accessibili a tutti.

Tutte le offerte attualmente attive per Vodafone comprendono minuti, SMS e dati internet, ma ci sono anche alcuni servizi aggiuntivi a pagamento. Ma quali sono le offerte attive di Vodafone e in cosa consistono? Vediamole insieme.

Vodafone Infinito

Questo è il pacchetto di offerte più completo, realizzato per tutti gli utenti che necessitano di minuti, SMS e traffico internet, senza doversi preoccupare di possibili intoppi. Il pacchetto Infinito comprende due varianti:

Vodafone Infinito con minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia e in Europa, SMS illimitati verso tutti, 1000 minuti di chiamate extra per l’Unione Europea, 1 GB di traffico internet in 5G fuori dall’Europa, top service incluso e traffico dati internet illimitato in 5G, il tutto a 24,99 euro al mese;

Vodafone Infinito Black Edition con minuti illimitati verso tutti in Italia ed Europa, SMS illimitati verso tutti, 1000 minuti di chiamate fuori dall’Europa, 5 GB di traffico internet in 5G fuori dall’Europa, top service incluso e traffico internet illimitato in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese.

Pacchetto “Vodafone RED”

Il pacchetto è perfetto per i clienti adulti e business, ma anche per i più giovani (under 16 e 25). È un pacchetto che offre il meglio delle novità Vodafone ed è composto da quattro varianti:

Vodafone RED Pro con minuti ed SMS illimitati, 50 GB di Internet 5G a 14,99 euro al mese;

Vodafone RED Max con minuti ed SMS illimitati, 100 GB di Internet 5G a 19,99 euro al mese;

Vodafone RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB di Internet 5G a 9,99 euro al mese;

Vodafone RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB di Internet 5G a 9,99 euro al mese (o 6,99 euro se pagato insieme alla rete fissa).

Family+ e Plan di Vodafone

Vodafone Family+ è l’offerta telefonica di Vodafone realizzata per gli utenti che hanno anche un contratto per la rete fissa con Vodafone. L’offerta comprende minuti e GB illimitati in 5G a 9,99 euro al mese.

Vodafone Family Plan include invece la rete fissa con modem Wi-Fi ottimizzato, chiamate da rete fissa illimitate (solo con attivazione online), SIM con minuti, SMS e GB illimitati, a 34,90 euro al mese.

Vodafone Plus

L’opzione è dedicata a chi ha già un’offerta attiva con Vodafone e vuole potenziarla. Ci sono due opzioni disponibili per gli utenti Vodafone, pensate per migliorare il proprio piano dati sulla base delle proprie esigenze. Vediamo cosa comprendono queste opzioni:

Vodafone Plus con SMS: con l’aggiunta di 2 euro al mese gli utenti possono ottenere il servizio di segreteria telefonica, chiamami e recall, credito residuo 414 e SMS illimitati verso tutti;

Vodafone Plus: con 1 euro in più ogni mese gli utenti under 30 possono ottenere traffico dati internet illimitato per chat, il servizio di segreteria telefonica, chiamami e recall e credito residuo 414.

Passa a Vodafone

Ci sono opzioni attive anche per i clienti di altri operatori telefonici (anche virtuali). Queste promozioni vengono definite “operator attack” e vengono proposte ai clienti degli operatori concorrenti con telefonate degli operatori Vodafone. Consultando il sito internet Vodafone è possibile informarsi su tutte le promozioni attive al momento.

Se siete interessati a passare a Vodafone vi invitiamo a recarvi in un centro fisico Vodafone o sul loro sito web per conoscere tutti i dettagli sul passaggio e l’attivazione delle offerte disponibili.