Alexa sfida ChatGPT con la sua nuova intelligenza

Tutti ormai ricordano di quando arrivò Alexa per la prima volta come assistente virtuale di Amazon. L’intelligenza artificiale generativa diede da quel momento il primo assaggio di quello che sarebbe stato il futuro. Ad oggi parliamo invece del celebre chatbot ChatGPT, il quale rappresenta un rivale difficile da battere per l’assistente vocale di Amazon. Ovviamente la competizione è aperta e molto probabilmente si arriverà sempre più in alto per quanto riguarda il livello.

Al momento però Alexa è al centro di una vera e propria rivoluzione con Amazon che vuole investire tante risorse per renderla più intelligente. L’obiettivo è quello di influire anche sulla capacità di conversazione più naturale e umana così come sull’intuitività. Questa evoluzione consentirà ad Alexa di riuscire a capire meglio il contesto in cui rispondere e utilizzare dei modi personalizzati in base al dialogo condotto.

Alexa potrebbe a breve gareggiare con ChatGPT grazie agli aggiornamenti in programma

I nuovi dispositivi con a bordo Alexa non saranno solo in grado di rispondere ai comandi o alle domande ma potranno offrire delle esperienze davvero interessanti avendo imparato da interazioni passate e adattandosi alle abitudini degli utenti che se ne servono. +

Questa personalizzazione consentirà quindi ad Alexa di comprendere i segnali anche non verbali e alcune sfumature del linguaggio. Tutto ciò contribuirà dunque a far crescere un rapporto molto più profondo tra l’assistente virtuale e l’utente.

Si prospetta dunque un futuro molto radioso per l’assistente vocale di Amazon, che già adesso fornisce grandi soddisfazioni ai suoi utenti che ne fanno largo utilizzo.