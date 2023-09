Facebook cambia ufficialmente il logo del social

È partita una profonda fase di rinnovamento all’interno di Meta. Tutte le applicazioni e le piattaforme che ne fanno parte subiranno dei cambiamenti a breve, con quella principale che avrebbe già dimostrato di adattarsi bene a questa nuova politica. Stiamo parlando ovviamente di Facebook che avrebbe visto rinnovare almeno esteticamente il suo brand. L’azienda è partita proprio dal logo che adesso, dopo diversi anni, assume una nuova tonalità di blu molto più accesa rispetto a prima.

Come dichiarano i vertici, l’obiettivo è quello di assumere un aspetto più elettrico, audace ed allo stesso tempo eterno.

Tutti i perfezionamenti distintivi che verranno apportati, vanno a determinare un’armonia maggiore nel design intero proprio in veste di elemento chiave dell’identità dell’applicazione. Questa è la parafrasi di quanto espresso da Facebook in merito al cambiamento. La prima fase del nuovo aggiornamento riguarderà oltre che il logo, anche il marchio denominativo, le reazioni, iconografia e tipografia e infine la tavolozza dei colori.

Facebook cambia logo: ecco la novità che il social mostra al mondo

Questa volta Facebook cambia: il logo dopo le diverse evoluzioni nel tempo, assume una nuova forma, sempre con un contorno circolare con la F in stampatello minuscolo all’interno.

Ci saranno tante altre variazioni come già detto, con diversi aggiornamenti che Facebook ha in programma. L’obiettivo sarà ancora una volta quello di mettere le cose in chiaro tra i social, ricordando a tutti chi è quello per eccellenza. Per ora necessitava di un nuovo design grafico del logo, ma i prossimi mesi saranno emblematici proprio in chiave di restyling. .