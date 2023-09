Se state cercando un Mini PC potente, che possa soddisfare ogni vostra richiesta, abbiamo il prodotto che fa per voi.

La piattaforma Amazon sta proponendo in offerta di oltre 100 euro NiPoGi Mini PC con Intel Core i7. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

NiPoGi Mini PC in offerta su Amazon

NiPoGi AD08 Mini PC utilizza il processore i7-12650H di 12a generazione (10 core 16 thread, fino a 4,7GHz, 24 MB di cache, 45W TDP). Il PC AD08 ha un core potente ed efficiente che funziona in modo più fluido rispetto all’i7-10810U/Ryzen 7 5800H e fornisce una risposta rapida, sia per il gioco che per il rendering di grafica 3D estesa. Prestazioni elevate, perfette per l’uso quotidiano come l’ufficio, l’intrattenimento di gioco, l’home cinema, ecc.

Il mini computer AD08 è dotato di 32GB dual-channel DDR4 e 512GB NVMe SSD. È possibile sostituire l’SSD con un massimo di 2TB o aggiungere un HDD/SSD da 2,5 pollici da 2TB (non incluso) per espandere lo storage. Progettato per gli appassionati di videogiochi, offre una maggiore velocità di caricamento dei giochi e un’elaborazione grafica più veloce con un aumento delle prestazioni di circa il 20%.

La modalità silenziosa è adatta alla visione di film, la modalità automatica è adatta al normale software desktop e la modalità power è adatta ai giochi. È possibile cambiare la modalità con un interruttore, risparmiando così molta energia. Grazie all’esclusivo design verticale, il mini PC consente di risparmiare spazio e di decorare la scrivania. Il Mini PC AD08 viene fornito con il sistema preinstallato per un’esperienza operativa senza problemi. Attualmente è in offerta a 569.91 euro con la possibilità di aggiungere un coupon sconto di 100 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.