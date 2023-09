Sul web stanno spopolando alcune simpatiche foto raffiguranti uccelli intenti a cibarsi all’interno di una mangiatoia.

Si tratta di foto inedite che sono state scattate da una ragazza semplicemente posizionando una telecamera sulla suddetta mangiatoia.

Tali scatti, hanno generato un enorme entusiasmo e un grande numero di visualizzazioni e condivisioni, in quanto non solo, consentono di vedere le caratteristiche fisiche di alcuni volatili più da vicino, ma ciò che ha divertito in modo particolare sono le espressioni catturate dei singoli uccelli e della loro reazione nei confronti della telecamera.

Infatti, gli uccelli sono animali per natura molto curiosi, che piuttosto che essere spaventati da un qualcosa che non conoscono sembrano, al contrario, manifestare una certa curiosità.

Curiosità che è possibile vedere in maniera evidente in tutte queste foto e nelle espressioni di questi adorabili animali.

Uccelli top model, come non li avete mai visti

Per chi non lo sapesse, gli uccelli sono alcuni tra gli animali più intelligenti, ovviamente il loro livello di intelligenza dipende molto anche dalle specie.

Basta pensare ai pappagallini, i quali risultano essere molto più intelligenti dei bambini.

Stesso discorso vale per la gazza ladra, la cui intelligenza è tale da essere paragonata a quella di una vera e propria persona.

Oltre agli uccelli, anche altri animali si sono dimostrati particolarmente curiosi nei confronti della telecamera. Tra essi anche alcuni simpatici scoiattoli, mostrati nell’atto in cui guardano la telecamera nel momento in cui inseriscono il cibo all’interno delle loro guance paffute.

Insomma, sul profilo della ragazza (ostodrossel) è possibile sciogliersi di dolcezza scorrendo tra le varie gallerie ed immagini disponibili.

Il tentativo di riprendere animali nell’atto della propria quotidianità, è stato svolto anche su altri tipi di animali un po’ più grandi, come leone e tigri.

Tuttavia questi, a differenza degli uccelli , non sono allo stesso modo così tanto amichevoli.

Di conseguenza, è possibile che durante questi tentativi, la telecamera rischi di essere distrutta o comunque spostata dal suo luogo originario, così da rendere insoddisfacenti gli scatti effettuati.