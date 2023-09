Bollo auto, la tassa che ogni utente in Italia, o meglio ogni proprietario di un mezzo su strada, si ritrova costretto a pagare, potrebbe diventare presto gratuita. Una notizia che sicuramente è stata accolta dalla community con note di giubilo, ma che allo stesso tempo nasconde un’insidia da tenere bene in considerazione.

L’imposta venne ufficialmente introdotta verso gli inizi degli anni ’50, quando la diffusione delle vetture sul territorio divenne talmente elevata, da costringere e spingere il Governo dell’epoca a pensare ad una tassa, da utilizzare per ottenere un gettito fiscale da reinvestire nel miglioramento della rete stradale. Oggi si tratta di una imposta regionale, ovvero che viene versata direttamente alla Regione di appartenenza, il cui costo varia in relazione alla potenza del mezzo stesso.

Bollo auto, la notizia è davvero fantastica

Negli ultimi anni si sta cercando profondamente di ridurre al massimo le emissioni di CO2 nell’atmosfera, per questo gli Stati stanno invogliando gli utenti all’acquisto di un’auto elettrica con incentivi che portano ad una riduzione del prezzo, oppure semplicemente una riduzione delle tasse da pagare.

In poche parole, l’esenzione coinvolge solamente coloro che sceglieranno di acquistare un’auto elettrica; il periodo in cui non sarà necessario pagare il bollo auto varia in relazione alla Regione, si va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni. I più fortunati sono i residenti in Lombardia e Piemonte, dove l’esenzione riguarda tutta la vita del mezzo acquistato.