I fan di Grand Theft Auto sono in trepidante attesa per l’annuncio del prossimo capitolo della serie, GTA VI. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero non dover attendere molto a lungo. L’insider Tez2, noto per le sue informazioni accurate riguardo ai progetti di Rockstar Games, ha recentemente condiviso su GTAForums che l’annuncio ufficiale di GTA VI potrebbe essere imminente e potrebbe avvenire nei prossimi mesi.

GTA VI: i presupposti per un buon sequel ci sono

Ma c’è di più: l’annuncio di GTA VI non sarà un evento isolato. Sarà infatti accompagnato da un evento speciale all’interno di GTA V. Questo dovrebbe iniziare con l’aggiornamento di dicembre del gioco. Tuttavia, se per qualche motivo Rockstar decidesse di posticipare l’annuncio di GTA VI, anche l’evento correlato in GTA V potrebbe subire un ritardo.

Queste rivelazioni dell’insider sono in linea con alcune informazioni emerse dal recente rapporto finanziario di Take-Two, la casa madre di Rockstar Games. Il rapporto suggerisce che la società si aspetta profitti record per il prossimo anno fiscale, che va dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025. Considerando l’immensa popolarità della serie GTA e il successo di titoli come GTA V e Red Dead Redemption 2, è plausibile pensare che l’atteso GTA VI possa essere il principale motore di questi profitti previsti.

È interessante notare come, nonostante GTA V sia stato lanciato diversi anni fa, continua a mantenere una forte presenza nel mercato grazie ai continui aggiornamenti e all’ampia base di giocatori. L’idea di lanciare un evento speciale in GTA V in concomitanza con l’annuncio di GTA VI è una mossa astuta da parte di Rockstar, poiché potrebbe rinvigorire ulteriormente l’interesse per il titolo esistente mentre si crea hype per il nuovo capitolo.

Insomma, mentre le informazioni non sono ancora ufficiali, tutto sembra indicare che i fan di GTA potrebbero ricevere notizie entusiasmanti nel prossimo futuro. Con l’eccezionale traiettoria di successo dei titoli precedenti di Rockstar, le aspettative per GTA VI sono alle stelle. Resta da vedere come la società gestirà queste aspettative e quale direzione prenderà con il nuovo capitolo della sua serie di punta.