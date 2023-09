DJI, tutti i prodotti visti ad IFA 2023

DJI, azienda leader nella produzione di droni e di accessori cinematografici, è tornata ad IFA puntando fortissimo sui prodotti che maggiormente la contraddistinguono: droni e accessori per le riprese video/fotografiche. Noi di TecnoAndroid, recandoci allo stand ufficiale dell’azienda, abbiamo avuto la fortuna e l’occasione di toccarli con mano.

Uno dei più interessanti è stato sicuramente DJI Transmission, l’accessorio perfetto, da collegare fisicamente alla camera, che permette agli utenti di vedere in streaming ciò che viene ripreso attraverso un monitor esterno. Attualmente è in vendita in versione singola, solo trasmettitore, o in combo, con l’aggiunta del monitor DJI, completamente touchscreen e di grande qualità.

DJI, anche il Ronin 4D vuole dire la sua

Inutile dire che poter toccare con mano il DJI Ronin 4D è stato per gli appassionati del settore un sogno ad occhi aperti, uno dei prodotti più costosi e professionali al mondo (pensate che costa più di 6000 euro), ma che ci permette di capire quanto DJI abbia negli anni lavorato duramente per fornire strumenti sia professionali che user-friendly.

Spostando l’attenzione sul mondo dei droni, ciò che ha catturato maggiormente l’interesse è stato l’FPV, ovvero quei modelli che non dispongono di uno schermo tradizionale, bensì di un visore da indossare per vivere un’esperienza immersiva, come se davvero ci si trovasse sul drone stesso. Sul mercato si trovano svariate versioni di DJI FPV, con prezzi che comunque oscillano fino ad un massimo di 1500 euro (considerando anche DJI Avata).

Per tutti gli altri dettagli in merito ai prodotti DJI visti nel nostro articolo, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda.