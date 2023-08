Quando DJI ha dato un primo assaggio dell’annuncio di ciò che ora conosciamo come Mavic 3 Pro, hanno usato la frase “Ispirazione a fuoco”. Abbiamo pensato che potesse essere un modo per dire: “Un DJI Inspire 3, ma uno che puoi permetterti davvero”.

Perché il precedente Inspire 2 era disponibile in due versioni: una per i cineoperatori con registrazione SSD a un prezzo a cinque cifre, e una versione molto più economica che non costava molto più di un Mavic 3 Pro.

Ciò che rendeva speciale quel drone all’epoca era la possibilità di cambiare lenti, persino di aggiungere uno zoom, ma le molteplici telecamere risolvono questo problema, mentre l’edizione Cine della serie Mavic 3 (e c’è anche un Mavic 3 Pro Cine) rende disponibili piani sequenza per i creativi, a condizione che la qualità della telecamera sia sufficiente.

Il DJI Mavic 3 Pro si posiziona al vertice della gamma di consumatori/prosumer di DJI e, con quasi 1 kg di peso, richiede la registrazione nella maggior parte dei luoghi, ma è comunque leggero, portatile e facile da utilizzare. Mentre altri droni si sono concentrati su miglioramenti dello zoom come strumento di ispezione, il Mavic 3 Pro mira chiaramente a fotografi e filmmaker.

Design e materiali:

Se avete già incontrato uno degli altri droni Mavic 3, allora la struttura del DJI Mavic 3 Pro non vi riserverà sorprese. È costruito in modo robusto, con un solido gimbal nella parte anteriore dove risiede l’unità di tripla fotocamera. La costruzione è principalmente in plastica rigida con una texture che facilita la presa. Nella parte inferiore, un telaio metallico circonda i sensori rivolti verso il basso.

Le braccia ripiegabili sembrano sottili, ma non sono fragili. Una volta ripiegate (nella giusta sequenza), il DJI Mavic 3 Pro può decollare da qualsiasi punto in circa un minuto. Il controllo avviene tramite una versione migliorata dell’app DJI Fly, sia tramite un telecomando DJI con uno smartphone, sia tramite uno dei controller Pro di DJI basati su Android.

La connettività del DJI Mavic 3 Pro si trova tutta nella parte posteriore. C’è una porta USB-C che può essere utilizzata per la connessione e per caricare la batteria, che si estrae dalla parte posteriore. Lo slot per la scheda MicroSD si nasconde accanto alla porta USB-C sotto la stessa copertura in gomma (abbastanza vicino da rendere impossibile cambiare schede durante la ricarica).

Per il trasporto, è presente la stessa custodia protettiva a “museruola” con chiusura a fibbia vista sui modelli precedenti del Mavic 3. Questo è ottimo poiché protegge sia le eliche che il drone stesso.

Specifiche tecniche:

Il DJI Mavic 3 Pro dispone di un sistema di rilevamento delle collisioni a 360 gradi e della capacità di tracciare soggetti in movimento e evitarli, cosa che non è nuova per DJI (a parte l’Inspire 3), ma è all’apice della sua sofisticazione sul Mavic 3. L’autonomia della batteria è di circa 43 minuti di volo ed è la stessa batteria utilizzata in tutta la gamma del Mavic 3.

DJI ha perso un po’ del suo vantaggio quando si tratta di funzionalità smart e, ancora di più, sospettiamo che sia stata una scelta consapevole più che altro che una mancanza. Nei primi tempi, i “waypoints” – la possibilità di impostare dei punti e far muovere il drone tra di essi automaticamente – erano una funzione comune, ma ora è praticamente scomparsa dai loro droni (anche se è presente sui modelli Enterprise).

Inoltre, naturalmente, ci sono anche le funzionalità esistenti di tracciamento soggetti e orbitazione di DJI, e tutte sono molto buone. Per la maggior parte delle riprese aeree tra ostacoli, mantenere il soggetto nel frame è la vera sfida e il DJI Mavic 3 Pro riesce a farlo bene. Potete gestire anche alcune di queste funzionalità con le telecamere dello zoom, ma non l’Active Track (in cui il drone segue il soggetto e evita collisioni durante il movimento). Probabilmente, ha bisogno del campo visivo più ampio possibile, il che ha senso.

Camere:

La caratteristica distintiva del DJI Mavic 3 Pro è il sistema di tripla fotocamera, che sostituisce il sistema di doppia fotocamera presente nel Mavic 3 originale. Questo sistema viene azionato con un solo tocco per passare tra le fotocamere (1x, 3x, 7x), un po’ come avviene nell’applicazione fotocamera dell’iPhone.

Il DJI Mavic 3 Pro può anche essere utilizzato come una combinazione di zoom “pinch-to-zoom” con uno zoom digitale fino a 28x in una modalità di ricerca separata. Lo zoom digitale a lungo raggio è adatto per ispezioni, ma le lunghezze ottiche sono ideali per fotografi e filmmaker. La principale lente EFL da 24 mm può gestire le basse luci grazie al suo sensore da 4/3 di pollice e ai 20 megapixel, e può registrare video a 5.1K a 50fps o 4K a 60fps. In modalità slow-motion, può persino registrare video in 4K a 120fps.

La cattura di immagini con la fotocamera Hasselblad da 20 megapixel è gratificante. Sarebbe stato interessante vedere una risoluzione più elevata sul DJI Mavic 3 Pro, ma la night mode beneficia senza dubbio dei pixel relativamente grandi. Non abbiamo molto di nuovo da dire sulla fotocamera EFL da 24 mm, se non che è fantastica. Manca ancora di uno scatto meccanico, cosa più importante per i fotografi, ma il modello specializzato Mavic 3E Enterprise ha questa caratteristica.

La camera 3x è eccellente e una lunghezza focale di 70 mm è molto utile per scatti orbitali di persone o veicoli. Nei nostri test a lunga distanza, abbiamo ottenuto video nitidi e cristallini e immagini fisse con, cosa cruciale, pochissime evidenze delle vibrazioni inevitabili a 166 mm di lunghezza focale equivalente. A quella distanza, l’immagine non è della stessa qualità della lente grandangolare; è più morbida e ha una gamma dinamica inferiore, ma è sicuramente un miglioramento rispetto al Mavic 3 originale.

Dal punto di vista creativo, meno si parla della modalità di zoom digitale, meglio è. È uno strumento utile da avere a disposizione, ma ci piace che DJI lo abbia inserito in una modalità Esplora per evitare di sfocare accidentalmente gli scatti. Nell’uso, il fatto di avere tre telecamere richiederà talvolta una pausa, il che va bene, poiché l’autonomia della batteria è ancora superiore a 40 minuti (e anche tenendo conto del tempo per il decollo e il rientro, più un po’ di volo energico, avremo 30 minuti di tempo utile).

Abbiamo testato il drone con il controller Pro – incluso nel bundle Mavic 3 Pro Fly More. Questo controller è basato su Android e ha uno schermo più grande e luminoso e un’antenna ripiegabile rispetto al DJI RC che abbiamo testato nella scorsa recensione.

Conclusioni e prezzi:

Abbiamo sempre apprezzato il DJI Mavic 3 e abbiamo riconosciuto la coerenza di tutte le scelte fatte da DJI per questo drone. Ci è piaciuto il Mavic 3 Classic per i creativi che cercano di risparmiare denaro e che non sono interessati alla lente teleobiettivo non perfetta del Mavic 3 originale.

Ciò che rende entusiasmante questo DJI Mavic 3 Pro è che finalmente c’è uno strumento complessivamente più coeso e potente per i creativi. Le spettacolari riprese teleobiettivo in orbita sono alcune delle più drammatiche che un drone possa realizzare, e ora, grazie alla scelta della distanza e a una fotocamera migliorata, questo drone offre davvero un notevole passo avanti.

Saremmo stati più felici se le telecamere fossero tutte completamente integrate, così da non dover ricordare le limitazioni di ognuna (anche se l’app aiuta in questo). Detto ciò, funzionano meglio rispetto al passato e l’altra miglioria del software, i waypoint, si combinano per rendere questo uno strumento di ripresa incredibilmente versatile.

Complessivamente, i vantaggi del DJI Mavic 3 Pro superano qualsiasi irritazione o preoccupazione riguardo al prezzo, anche perché diciamocelo, non c’è una concorrenza a riguardo. Infatti, rispetto all’Inspire 3, sembra essere un affare, e molti operatori, specialmente quelli che lavorano da soli, saranno in grado di creare video che impressioneranno molto i clienti.

Potete acquistare il nuovo DJI Mavic 3 Pro, su Amazon con diversi bundle:

DJI Mavic 3 Pro con DJI RC a 2.119,00 euro ;

; DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo con DJI RC a 2.829,00 euro ;

; DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo con DJI RC Pro a 3.539,00 euro ;

; DJI Mavic 3 Pro Cine Fly More Combo con DJI RC Pro a 4.649,00 euro;