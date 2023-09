Il prossimo 12 settembre si terrà l’evento di Apple dedicato al lancio dei nuovi device. I protagonisti del keynote saranno certamente gli iPhone 15 a cui si affiancheranno anche i nuovi Apple Watch e tante ulteriori novità.

Stando a quanto anticipato dall’analista Mark Gurman, Apple non presenterà solo novità hardware ma ci saranno tanti cambiamenti anche nel software. Infatti, l’azienda di Cupertino lancerà ufficialmente iOS 17 e iPadOS 17.

Il sistema operativo per iPhone e iPad è stato annunciato durante la conferenza WWDC 2023, evento dedicato agli sviluppatori. Adesso, i tempi sono maturi affinché il software faccia il proprio debutto in via ufficiale sui rispettivi device di riferimento.

Sembra tutto pronto per il debutto in contemporanea globale di iOS 17 e iPadOS 17, il nuovo sistema operativo di Apple per gli iPhone e gli iPad

L‘arrivo di iPadOS 17 e iOS17 avverrà in contemporanea per tutti i device supportati. Si tratta di una novità nel rilascio da parte di Apple in quanto, fino ad ora, il tutto è avvenuto per scaglioni. Per riuscire in questa impresa, l’azienda della mela ha svolto una intensa fase di beta testing.

L’ottava versione beta, per entrambi i sistemi operativi, è stata lanciata sui device degli sviluppatori la scorsa settimana. Si tratterebbe della versione finale prima della release ufficiale che avverrà a partire dal 12 settembre. Gli utenti potranno procedere con il download al termine della conferenza che permetterà di scoprire dal vivo i nuovi iPhone 15.

Non resta che attendere ancora qualche giorno al fine di scoprire tutte le novità nascoste di iOS 17 e iPadOS 17.