WhatsApp, negli ultimi anni è diventata la piattaforma di messaggistica istantanea più diffuse al mondo, vantando milioni di iscritti che non fanno altro che aumentare giorno per giorno. L’app, è riuscita anche a superare, in termini di download, il suo concorrente telegram, nonostante quest’ultimo risulti essere molto moderno.

Infatti, WhatsApp al fine di mantenersi al passo con tutte le innovazioni tecnologiche e i servizi forniti da App in continuazione, annuncia continuamente sempre nuovi aggiornamenti.

Uno dei quali riguarda l’ultima versione della piattaforma, ovvero la numero 2.23.18.18.

Essa prevederà una modifica soprattutto dal punto di vista grafico dell’applicazione.

Una sua prima versione è già stata distribuita per alcuni clienti Beta, selezionati al fine di essere tra i primi a provare le nuove funzionalità e i cambiamenti estetici dell’app.

Tuttavia, sembra che non mancherà molto prima che, tale aggiornamento, sia disponibile all’installazione per tutti i dispositivi

WhatsApp: tutte le modifiche grafiche in corso

Una prima modifica che risalta subito all’occhio, riguarda la parte superiore dell’interfaccia colorata di bianco, così da essere più conforme con la parte inferiore già presente dello stesso colore.

dell’interfaccia colorata di così da essere più conforme con la parte inferiore già presente dello stesso colore. Un’altra modifica riguarderà il font da sempre utilizzato dalla piattaforma. Infatti, ciò potrà essere visto già dal nome “WhatsApp” che appare sull’interfaccia principale dell’app e che si trova in alto a sinistra.

Essa presenterà un font diverso e sarà di colore verde , ovvero il colore che dà sempre caratterizza il grande colosso.

da sempre utilizzato dalla piattaforma. Infatti, ciò potrà essere visto già dal nome “WhatsApp” che appare sull’interfaccia principale dell’app e che si trova in alto a sinistra. Essa presenterà un e sarà di , ovvero il colore che dà sempre caratterizza il grande colosso. Inoltre, proprio sotto al logo, vi saranno quattro categorie da selezionare con cui filtrare le conversazioni. Tuttavia non sappiamo ancora le opzioni da scegliere che esse mostreranno.

Queste sono molto brevemente le prossime novità che dovremmo aspettarci da WhatsApp. Siamo certi del fatto però che non saranno le uniche.

A tal proposito, non ci resta altro che aspettare nuove comunicazioni da parte del suddetto colosso della messaggistica istantanea.