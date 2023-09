WindTRE contro TIM, la promo GO 150 TOP+ costa pochissimo

Per i gestori più famosi è ovviamente più semplice riuscire a far tornare indietro i vecchi clienti, visto che dalla loro parte c’è il nome. Ora come ora però non c’è più il pensiero di una volta, ovvero quello di cambiare gestore per poi tornare indietro sui propri passi. Esistono infatti delle realtà che sono riuscite a prendere il posto di colossi molto famosi come ad esempio lo è oggi WindTRE.

Il famoso provider riesce infatti senza troppi problemi a dare continuità con le sue nuove offerte, con il solo scopo di portare a casa qualche nuovo utente. L’obiettivo principale però è recuperarne altri, siccome sta inviando dei messaggi di invito. Attualmente la promozione che sta destando tanto interesse è quella che si nasconde sotto il nome di GO 150 TOP+. Al suo interno i contenuti sono davvero tanti, forse mai così prima d’ora per un’offerta che costa così poco.

WindTRE: la nuova offerta include al suo interno i migliori contenuti, ecco 150 giga al mese

Dopo il lancio delle offerte della concorrenza, anche WindTRE ha deciso di far vedere di cosa è capace. Effettivamente proporre un’offerta del genere risultava proibitivo visto il periodo, ma il provider lo ha fatto lo stesso suscitando tanto scalpore. Ovviamente l’attenzione è massima, siccome i contenuti sono tanti e il prezzo mensile molto basso.

All’interno della GO 150 TOP+ c’è davvero il meglio a partire dai minuti senza limiti verso tutti. In più ci sono anche 200 SMS verso tutti e 150 giga per navigare in Internet sfruttando il 4G. Il prezzo è di 5,99 € al mese.