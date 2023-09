WindTRE, con 5 euro al mese e 150 giga Iliad è battuta

Riuscire a portare dalla propria parte tanti nuovi utenti è possibile solo offrendo loro ciò che desiderano. Sono ormai talmente tanti i provider che non vige più il principio legato alla qualità: gli utenti non hanno molto interesse nel sottoscrivere le tariffe dei provider che hanno una qualità di rete più spiccata, siccome in Italia il 5G non è poi così ramificato. L’obiettivo principale è risparmiare pagando poco ogni mese e WindTRE approfitta proprio di questo, offrendo ancora le sue migliori offerte in 4G.

Il gestore vuole quindi in ogni modo far capire a tutti che c’è e con tanti contenuti da offrire. La qualità non mancherà e soprattutto i contenuti non si tireranno indietro.

WindTRE ha infatti pensato a ripristinare una delle sue vecchie tariffe, proprio per riportare indietro chi non ha creduto nel suo nome.

WindTRE: la nuova offerta costa solo 5,99 € al mese per sempre, ci sono 150 giga

Dopo aver visto prendere tanto terreno ai gestori virtuali, i principali provider che da sempre dominano in Italia hanno scelto di utilizzare le loro carte migliori, giocando tutt’altra partita.

WindTRE ad esempio è venuta fuori con alcune offerte, tra le quali una in particolare avrebbe guadagnato tanti nuovi clienti. Si tratta della GO 150 TOP+, soluzione che al suo interno può vantare oggi contenuti in grande quantità e un prezzo ottimo.

Basterà infatti pagare ogni mese la cifra di soli 5,99 € per avere quel che serve. WindTRE concede infatti minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e con un totale di 150 giga in 4G.