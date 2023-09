Amanti del gaming, attenzione! Se l’idea di ottenere prestazioni straordinarie senza svuotare il portafoglio vi alletta, allora il monitor KTC H32S17 è ciò che fa per voi. Noi abbiamo avuto il privilegio di metterlo alla prova, esplorando ogni angolo di questo affascinante dispositivo.

Design e Materiali

Estetica Moderna e Funzionale

Il KTC H32S17 non è solo un monitor, ma un vero e proprio pezzo d’arte tecnologica. Il suo design è stato curato nei minimi dettagli per offrire un look moderno e al tempo stesso funzionale. La cornice sottile, quasi inesistente sui tre lati, offre una visione quasi senza interruzioni, ideale per chi desidera un’esperienza immersiva o sta considerando un setup multi-monitor. La base, solida e stabile, si fonde perfettamente con l’estetica generale, dando un tocco di eleganza e minimalismo.

Materiali di Alta Qualità

La scelta dei materiali non è stata lasciata al caso. La struttura principale è realizzata in plastica di alta qualità, resistente e durevole, ma con una finitura opaca che evita riflessi indesiderati durante l’utilizzo. Il piede centrale, robusto e ben bilanciato, garantisce una perfetta stabilità del monitor, evitando oscillazioni o movimenti indesiderati.

Dettagli che Fanno la Differenza

Il logo KTC, discretamente posizionato, non distrae ma conferma l’identità del brand. Sul retro, il pannello presenta un design pulito, con ingressi e connettori ben organizzati e facilmente accessibili.

Ergonomia e Personalizzazione

Pur avendo un design fisso, offre una certa flessibilità in termini di ergonomia. Il monitor può essere inclinato per trovare l’angolazione di visione perfetta. Inoltre, grazie al supporto VESA, gli utenti hanno la possibilità di montarlo a parete o su bracci esterni, offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione. Per montarlo a parete è necessario utilizzare le viti presenti nella scatola.

Specifiche Tecniche

Pannello e Risoluzione

Il cuore del KTC H32S17 è il suo pannello WQHD da 32 pollici. Questa tecnologia garantisce angoli di visione ampi, assicurando che i colori e i dettagli rimangano vividi e chiari da qualsiasi prospettiva. La risoluzione 2K (2560 x 1440p) offre una chiarezza molto buona, rendendo i pixel nitidi e definiti, ideale per il gaming, la grafica e la visione di contenuti multimediali.

Refresh Rate e Tempo di Risposta

Uno dei punti di forza di questo monitor è il suo refresh rate di 165 Hz. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto al gaming ad alte prestazioni, garantendo immagini fluide e senza sfarfallii. Il tempo di risposta di 1ms, ridotto ulteriormente con la modalità overdrive, elimina quasi completamente l’effetto ghosting, un problema comune nei monitor con tempi di risposta più lenti.

Supporto HDR e Profondità di Colore

Supporta l’HDR10, una tecnologia che offre una gamma di colori più ampia e contrasti più definiti. In combinazione con una profondità di colore di 8 bit, che permette di visualizzare fino a 16,7 milioni di colori, le immagini sono vivide, ricche e realistiche.

Tecnologie di Sincronizzazione

Supporta sia AMD FreeSync che NVIDIA G-Sync. Queste tecnologie di sincronizzazione eliminano il tearing, un difetto che può verificarsi quando il refresh rate del monitor non è sincronizzato con il frame rate della scheda grafica.

Modalità di Protezione Visiva

Il monitor è dotato della modalità “Low Blue Mode“, che riduce l’emissione di luce blu. Questa caratteristica è fondamentale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, riducendo l’affaticamento visivo e proteggendo la salute degli occhi.

Connettività

Sul lato della connettività, il monitor è ben equipaggiato. Offre una porta HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi. L’uscita audio da 3,5 mm permette di collegare cuffie o altoparlanti esterni. Presente anche una porta USB.

Qualità Video

Il KTC H32S17 si distingue per la sua qualità video superlativa. I colori sono brillanti e fedeli alla realtà, rendendo ogni immagine vivida e dettagliata. Ma è nel mondo del gaming che questo monitor mostra il suo vero potenziale. Grazie alla modalità overdrive, il tempo di risposta viene ridotto a un solo millisecondo, mentre la frequenza di aggiornamento raggiunge i 165 Hz. Tuttavia, per sfruttare appieno i 165 FPS, è essenziale avere un PC che possa supportare tali prestazioni. Le moderne tecnologie di upscaling, come DLSS e FSR, permettono anche ai PC di fascia media di ottenere risultati impressionanti a 1080p, la risoluzione massima supportata da questo monitor. Ma per molti gamer, 120 FPS o 144 FPS possono essere più che sufficienti, specialmente per chi gioca a titoli e-sport.

Funzionalità Avanzate

KTC H32S17 offre il supporto sia per FreeSync che per G-Sync, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Ma la vera gemma di questo monitor è l’assistente di gioco. Questa funzione, facilmente accessibile tramite il tasto di accensione, offre una serie di strumenti progettati per migliorare l’esperienza di gioco. La modalità più notevole è quella che permette di attivare un mirino virtuale al centro dello schermo. Questo mirino, particolarmente utile nei giochi FPS, offre una maggiore precisione, facilitando la mira grazie a un indicatore visuale più grande. L’assistente di gioco include anche un timer e un contatore degli FPS, eliminando la necessità di overlay aggiuntivi sul PC e garantendo una misurazione accurata del frame rate anche su console.

Conclusioni

Il KTC H32S17 si presenta come un monitor che punta a soddisfare le esigenze dei gamer, offrendo una serie di funzionalità avanzate come un refresh rate elevato e la modalità overdrive. La qualità video, con colori brillanti e fedeli, è indubbiamente uno dei suoi punti di forza, rendendo ogni sessione di gioco o visione multimediale un’esperienza piacevole.

Tuttavia, non è esente da difetti. La risoluzione massima di 2560 x 1440p, pur essendo adeguata per molti, potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti che cercano una maggiore nitidezza, specialmente in un’era in cui i monitor 4K stanno diventando sempre più accessibili. Inoltre, l’efficacia delle tecnologie di sincronizzazione, come FreeSync e G-Sync, può variare a seconda della scheda grafica utilizzata, e non tutti gli utenti potrebbero sperimentare la stessa fluidità promessa.

L’assistente di gioco, con il suo mirino virtuale e altre funzionalità, è sicuramente un valore aggiunto, ma potrebbe non essere essenziale per tutti, specialmente per chi non gioca a titoli FPS.

KTC Monitor H32S17 è disponibile per l’acquisto su diversi canali a prezzi vantaggiosi. Su Geekbuying, utilizzando il codice “7VK3HCON“, si può ottenere uno sconto di 30€, portando il prezzo finale a 219.99€. Mentre su Amazon, c’è un coupon di 40€ direttamente sulla pagina del prodotto, che riduce il prezzo a 259.99€.