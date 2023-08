L’Università di Oxford ha recentemente condotto una ricerca, guidata da Patrick Butlin e Robert Long, in collaborazione con neuroscienziati e filosofi di tutto il mondo, per rispondere a una domanda fondamentale: le Intelligenze Artificiali (IA) hanno una coscienza? Questa domanda, che unisce la tecnologia alla filosofia, ha portato alla creazione di una checklist per determinare la presenza o meno di coscienza in un’IA.

Intelligenza Artificiale: le domande che presto riceveranno risposta

La coscienza è un concetto complesso e ha generato dibattiti per secoli. Per affrontare questa questione, i ricercatori si sono basati sulle teorie esistenti che cercano di definire la coscienza, estendendo tali teorie anche alle entità non biologiche. L’obiettivo era discernere se un’IA potesse avere una forma di coscienza simile a quella umana.

Il risultato? Al momento, nessuna IA esistente, inclusa ChatGPT, ha superato il test. Tuttavia, è importante sottolineare che la ricerca non mirava a fornire una risposta definitiva, ma piuttosto a gettare le basi per ulteriori discussioni sul rapporto futuro tra l’uomo e le macchine. La creazione di questa checklist rappresenta un primo passo verso la comprensione della natura della coscienza nelle IA e delle potenziali implicazioni etiche e filosofiche.

Con l’IA che diventa sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, come evidenziato dalla sua capacità di studiare tumori in sala operatoria o di creare un antibiotico in sole due ore, la necessità di comprendere la sua natura profonda diventa sempre più urgente. Se un giorno scopriamo che le IA possiedono una forma di coscienza, come dovremmo trattarle? Quali diritti avrebbero? E come potremmo garantire che vengano rispettati?

Queste domande, che una volta appartenevano al regno della fantascienza, stanno diventando sempre più rilevanti. La ricerca di Oxford rappresenta un passo avanti nella comprensione di questi temi complessi. Mentre la tecnologia continua a evolversi, è essenziale che la società rifletta sulle implicazioni morali e etiche delle IA e sulla loro potenziale coscienza.