Le storie romantiche di Bridgerton e le sue particolarità, come i riadattamenti delle canzoni moderne in versione classica con tanto di violino, l’hanno resa una delle serie più amate di Netflix. Molti attendono ormai da più di un anno l’arrivo dell’attesissima terza stagione che, benché il terzo libro fosse incentrato su Benedict, parlerà direttamente della storia tra Colin e Penelope.

Questo per gli appassionati dei libri della scrittrice Julia Quinn non è stato molto preso a favore, nonostante ogni volume abbia una storia conclusiva e nei successivi i personaggi siano solo intravisti.

L’autrice approva gli stravolgimenti di Bridgerton 3

La stessa Julia Quinn ha spalleggiato Shonda (famosa della casa di produzione Shondaland). L’autrice ha approvato tutti i cambiamenti della terza stagione della serie tv. I suoi romanzi, come prima anticipato, sono incentrati sulle storie d’amore dei componenti della famiglia Bridgerton e stavolta sarebbe dovuto toccare a Benedict.

Tuttavia la Quinn ha espresso l’opinione sulla scelta di passare direttamente a Colin. Ha spiegato che gli sceneggiatori, nelle prime due stagioni, hanno gettato buone basi per la sua storia e soprattutto dato informazioni su Penelope. Nel mentre, su Benedict non si era ancora introdotto nulla di particolare.

I più fedeli potrebbero pensare “allora perché non l’hanno fatto?” e potrebbero anche avere ragione, ma il dato è stato tratto. L’autrice ha anche aggiunto che se davvero aspettano con ansia la storia su Benedict, l’attesa non farà altro che alimentare il “piacere” di una sua stagione. Questo anche perché, come notabile dalle precedenti, una volta descritti i loro intrecci, i fratelli che hanno già avuto spazio sullo schermo entrano in secondo piano o spariscono per sempre.

Perché hanno modificato la storia?

Sia per Shonda che per la Quinn era il momento giusto per parlare di Colin e Penelope. Purtroppo ci sono stati diversi fattori che hanno rallentato l’uscita della serie su Netflix. Le riprese dovevano finire a febbraio, ma secondo le interviste stava assumendo uno stile troppo dark. Shonda ha dichiarato che Bridgerton deve essere una serie appassionante e leggera, come nelle stagioni precedenti. Tuttavia, ciò che era stato girato per la nuova, non le piaceva affatto.

Tutto questo ha, ovviamente, rallentato la produzione. Anche se era praticamente pronta, molte scene sono state rifatte. A furia di slittare, pare però che davvero abbiano atteso una slitta, quella dell’omone col vestito rosso e la barba: pare infatti che verrà pubblicata verso Natale. Intanto, per un piccolo assaggio, i nuovi look dei protagonisti sono stati mostrati in un fotoshoot pubblicato su ELLE. Nell’attesa potrete comunque usufruire di tutti i contenuti Netflix. In fondo siamo arrivati quasi a settembre, non manca poi così tanto.